"Челси" пытается выкупить Ковачича у "Реала"

"Челси" вступил в переговоры с "Реалом" насчет выкупа полузащитника Матео Ковачича, который хорошо себя проявил за первые месяцы аренды.

Заступив на тренерский мостик "синих" прошлым летом, Маурицио Сарри первым делом поменял игру и кадровый подбор футболистов в полузащите. Маурицио избавился от Тьемуэ Бакайоко и отправил в глубокий запас Данни Дринкуотера, зато пригласил в свою команду Жоржиньо и Матео Ковачича — оба находятся на ведущих ролях, хотя второй прибыл на "Стэмфорд Бридж" лишь на правах аренды.



К настоящему моменту Ковачич отметился 13 появлениями в стартовом составе "Челси" с учетом всех соревнований, и этого оказалось достаточно, чтобы у лондонского клуба появилось желание сохранить 24-летнего игрока сборной Хорватии.



По информации Evening Standard, "Челси" уже договаривается с "Реалом" о размере компенсации за Ковачича и верит, что Матео будет счастлив связать свое долгосрочное будущее с Лондоном.