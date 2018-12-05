"Челси" пытается выкупить Ковачича у "Реала"
"Челси" вступил в переговоры с "Реалом" насчет выкупа полузащитника Матео Ковачича, который хорошо себя проявил за первые месяцы аренды.
Заступив на тренерский мостик "синих" прошлым летом, Маурицио Сарри первым делом поменял игру и кадровый подбор футболистов в полузащите. Маурицио избавился от Тьемуэ Бакайоко и отправил в глубокий запас Данни Дринкуотера, зато пригласил в свою команду Жоржиньо и Матео Ковачича — оба находятся на ведущих ролях, хотя второй прибыл на "Стэмфорд Бридж" лишь на правах аренды.
К настоящему моменту Ковачич отметился 13 появлениями в стартовом составе "Челси" с учетом всех соревнований, и этого оказалось достаточно, чтобы у лондонского клуба появилось желание сохранить 24-летнего игрока сборной Хорватии.
По информации Evening Standard, "Челси" уже договаривается с "Реалом" о размере компенсации за Ковачича и верит, что Матео будет счастлив связать свое долгосрочное будущее с Лондоном.
05.12.2018 18:15
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Последние комментарии:
Сколько специалистов здесь
Бубнов отдыхает
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Хорошая новость
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Топарь жуткий, обязаны попытаться его выкупить!
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не сказать от него пользы много.. но вроде старается.
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Да он в пасы не умеет играть особо, таскает мяч, как Азар, единалит. Баркли поинтереснее будет.
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Нaxyй не нужен. Второй Азар на поле. Только мешается. Лофтус и Баркли куда круче.
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топарь, логично
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Хз даже нужен или нет. С одной стороны топарь лютый и будет становиться только лучше, а с другой стороны это сразу минус Руби. А его терять ну совсем не хочется.
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