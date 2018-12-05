"Челси" пытается выкупить Ковачича у "Реала"

Матео Ковачич "Челси" вступил в переговоры с "Реалом" насчет выкупа полузащитника Матео Ковачича, который хорошо себя проявил за первые месяцы аренды.

Заступив на тренерский мостик "синих" прошлым летом, Маурицио Сарри первым делом поменял игру и кадровый подбор футболистов в полузащите. Маурицио избавился от Тьемуэ Бакайоко и отправил в глубокий запас Данни Дринкуотера, зато пригласил в свою команду Жоржиньо и Матео Ковачича — оба находятся на ведущих ролях, хотя второй прибыл на "Стэмфорд Бридж" лишь на правах аренды.

К настоящему моменту Ковачич отметился 13 появлениями в стартовом составе "Челси" с учетом всех соревнований, и этого оказалось достаточно, чтобы у лондонского клуба появилось желание сохранить 24-летнего игрока сборной Хорватии.

По информации Evening Standard, "Челси" уже договаривается с "Реалом" о размере компенсации за Ковачича и верит, что Матео будет счастлив связать свое долгосрочное будущее с Лондоном.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 18:15

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  1. chebrec 05.12.2018 19:41 # chebrec
    Сколько специалистов здесь
    Бубнов отдыхает

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  2. qwerty1234halil 05.12.2018 19:34 # qwerty1234halil
    Хорошая новость

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  3. yela 05.12.2018 19:13 # yela
    Топарь жуткий, обязаны попытаться его выкупить!

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  4. blayzer 05.12.2018 18:39 # blayzer
    не сказать от него пользы много.. но вроде старается.

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  5. akado 05.12.2018 18:39 # akado
    Да он в пасы не умеет играть особо, таскает мяч, как Азар, единалит. Баркли поинтереснее будет.

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  6. ganinilyha 05.12.2018 18:34 # ganinilyha
    Нaxyй не нужен. Второй Азар на поле. Только мешается. Лофтус и Баркли куда круче.

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  7. lfcynwa 05.12.2018 18:29 # lfcynwa
    топарь, логично

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  8. ccchelsea 05.12.2018 18:27 # ccchelsea
    Хз даже нужен или нет. С одной стороны топарь лютый и будет становиться только лучше, а с другой стороны это сразу минус Руби. А его терять ну совсем не хочется.

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