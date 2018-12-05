Ван Дейк: "Робертсон может стать капитаном "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его партнер по команде Энди Робертсон способен стать следующим капитаном "красных".

Когда в начале этого сезона игроки "Ливерпуля" выбирали дополнительных капитанов, то большинство голосов достались Ван Дейку и Джорджиньо Вейналдуму.



Однако Ван Дейк считает, что лидерские качества есть и у 27-летнего Робертсона, который с недавних пор носит капитанскую повязку в сборной Шотландии.



"Если он продолжит прогрессировать, то станет капитаном "Ливерпуля". Он уже наш лидер. Чтобы быть лидером в этой команде, не нужна повязка. Он очень хорошо себя проявляет, его карьера развивается невероятными шагами, и ему просто нужно продолжать делать то, что он делает", — сообщил Ван Дейк BBC.



Добавим, что Робертсон выступает за "красных" после своего перехода из "Халла" в июле 2017 за 8 миллионов фунтов. С тех пор Энди провел 47 матчей за мерсисайдский клуб и забил один гол.