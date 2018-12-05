Моуриньо открыт к возвращению в "Реал"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо открыт к возвращению в "Реал".

Ранее в своей карьере Моуриньо провел два сезона в "Реале", покинув Мадрид в 2013 году. Однако Жозе до сих пор находится в отличных отношениях с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом.

Как утверждает Evening Standard, Моуриньо прекрасно осведомлен о желании Переса вернуть его на "Сантьяго Бернабеу". И Жозе вполне готов снова поработать с "Реалом", как в свое время он во второй раз возглавил "Челси".

"Реал" переживает непростые времена с конца прошлого сезона, когда должность главного тренера внезапно освободил Зинедин Зидан. Заступивший на его место Хулен Лопетеги с этой работой не справился и впоследствии был заменен на Сантьяго Солари.

И хотя Солари получил контракт на два с половиной года, нет никаких гарантий, что он задержится в клубе за пределы этого сезона. По информации издания, Перес хочет видеть во главе команды специалиста с именем и репутацией, а Моуриньо как раз является его фаворитом.

Поспособствовать возвращению Моуриньо в Мадрид может "Юнайтед", с которым у Жозе остается 18 месяцев по контракту. 55-летний португалец в очередной раз столкнулся с "синдромом третьего сезона" и после ухода Марка Хьюза из "Саутгемптона" был восстановлен букмекерами в статусе фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Едва ли Перес может надеяться, что Моуриньо по своей воле оставит работу в "Юнайтед" и откажется от солидной компенсации, но если "красные дьяволы" уволят Жозе, это откроет дорогу к возвращению тренера в "Реал".


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.12.2018 17:56 # manutd-20champ
    завтра же отдал бы, даже с компенсацией

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  2. mancunia-planet 05.12.2018 17:52 # mancunia-planet
    и Пукбу с собой пусть заберет, оба на выход

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  3. silva77 05.12.2018 17:47 # silva77
    Я все равно не буду смотреть матчи Сити, потому что без шансов Сити громит всех, не интересно уже смотерть Апл, Апл уже в кармане, надо взять Лч и собрать все мелкие кубки

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  4. sabiri52 05.12.2018 17:45 # sabiri52
    и там до конца развалить

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  5. frisby 05.12.2018 17:12 # frisby
    красота, еще 18 месяцев будет поднимать великий скам с коленочек

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  6. van-der-slav 05.12.2018 17:04 # van-der-slav
    Забирайте прям сейчас

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