"Арсенал" откажется от Данни Уэлбека
"Арсенал" не будет предлагать новый контракт Данни Уэлбеку и позволит нападающему сборной Англии покинуть "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом.
С момента своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году Уэлбек сыграл 126 матчей за "канониров", включая 43 в прощальном сезоне Арсена Венгера, но в течение этого периода успел несколько раз побывать в лазарете с повреждениями различной степени тяжести.
Травмирован Данни и сейчас. В матче Лиги Европы против "Спортинга" в прошлом месяце 28-летний нападающий получил тяжелейшую травму лодыжки, которая потребовала двух операций.
Как стало известно Sky Sports, несмотря на сложную ситуацию Уэлбека, "Арсенал" не планирует продлевать с Данни сотрудничество. Высока вероятность, что нападающий уже сыграл свой последний матч за "канониров", ведь восстановление после очередной травмы может растянуться до конца сезона.
Добавим, в конце сезона "Арсенал" попрощается и с полузащитником Аароном Рэмси. Это позволит лондонцам разгрузить свою зарплатную ведомость и освободить место для новичков, которых пожелает главный тренер Унаи Эмери.
05.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
как обычно в чел ски уйдет и морату на бенч усадит
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Сломали, а теперь бросают калекой. Вот это благодарность за два Кубка Англии...
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Ещё бы от озила избавились
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легенда мю
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да вы что? это же игрок сборной, Саут-гей-т его тянет в сборную и без игровой практики и без голов... наконец-то кто-то это дно выгонит из команды. но, кстати, его купили без одобрения Вени, помню как сегодня, что Веня злился.
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Просто счастье! Эмери мега топ! Сначала Уилшир, теперь Рэмси и Уэлбек. Выкинул все стекло
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Я уже и забыл что он в арси
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Кажется нам повезло с тренером. Его решения мне по вкусу.
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Правильным путём идем, товарищи.
Девенгеризация)
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