"Арсенал" откажется от Данни Уэлбека

"Арсенал" не будет предлагать новый контракт Данни Уэлбеку и позволит нападающему сборной Англии покинуть "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом.

С момента своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году Уэлбек сыграл 126 матчей за "канониров", включая 43 в прощальном сезоне Арсена Венгера, но в течение этого периода успел несколько раз побывать в лазарете с повреждениями различной степени тяжести.



Травмирован Данни и сейчас. В матче Лиги Европы против "Спортинга" в прошлом месяце 28-летний нападающий получил тяжелейшую травму лодыжки, которая потребовала двух операций.



Как стало известно Sky Sports, несмотря на сложную ситуацию Уэлбека, "Арсенал" не планирует продлевать с Данни сотрудничество. Высока вероятность, что нападающий уже сыграл свой последний матч за "канониров", ведь восстановление после очередной травмы может растянуться до конца сезона.



Добавим, в конце сезона "Арсенал" попрощается и с полузащитником Аароном Рэмси. Это позволит лондонцам разгрузить свою зарплатную ведомость и освободить место для новичков, которых пожелает главный тренер Унаи Эмери.