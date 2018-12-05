"Арсенал" откажется от Данни Уэлбека

Данни Уэлбек "Арсенал" не будет предлагать новый контракт Данни Уэлбеку и позволит нападающему сборной Англии покинуть "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом.

С момента своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году Уэлбек сыграл 126 матчей за "канониров", включая 43 в прощальном сезоне Арсена Венгера, но в течение этого периода успел несколько раз побывать в лазарете с повреждениями различной степени тяжести.

Травмирован Данни и сейчас. В матче Лиги Европы против "Спортинга" в прошлом месяце 28-летний нападающий получил тяжелейшую травму лодыжки, которая потребовала двух операций.

Как стало известно Sky Sports, несмотря на сложную ситуацию Уэлбека, "Арсенал" не планирует продлевать с Данни сотрудничество. Высока вероятность, что нападающий уже сыграл свой последний матч за "канониров", ведь восстановление после очередной травмы может растянуться до конца сезона.

Добавим, в конце сезона "Арсенал" попрощается и с полузащитником Аароном Рэмси. Это позволит лондонцам разгрузить свою зарплатную ведомость и освободить место для новичков, которых пожелает главный тренер Унаи Эмери.


Метки Арсенал, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 699

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 05.12.2018 16:44 # mixmaster
    как обычно в чел ски уйдет и морату на бенч усадит

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  2. brown-ale 05.12.2018 16:36 # brown-ale
    Сломали, а теперь бросают калекой. Вот это благодарность за два Кубка Англии...

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  3. pauk 05.12.2018 16:29 # pauk
    Ещё бы от озила избавились

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  4. blackdreamer 05.12.2018 16:24 # blackdreamer
    легенда мю

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  5. pavlix76 05.12.2018 16:24 # pavlix76
    да вы что? это же игрок сборной, Саут-гей-т его тянет в сборную и без игровой практики и без голов... наконец-то кто-то это дно выгонит из команды. но, кстати, его купили без одобрения Вени, помню как сегодня, что Веня злился.

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  6. felixok 05.12.2018 16:18 # felixok
    Просто счастье! Эмери мега топ! Сначала Уилшир, теперь Рэмси и Уэлбек. Выкинул все стекло

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  7. chebrec 05.12.2018 16:11 # chebrec
    Я уже и забыл что он в арси

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  8. element-ekb 05.12.2018 16:08 # element-ekb
    Кажется нам повезло с тренером. Его решения мне по вкусу.

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  9. kamilfo 05.12.2018 16:08 # kamilfo
    Правильным путём идем, товарищи.
    Девенгеризация)

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