Ральф Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон"

"Саутгемптон" официально подтвердил назначение Ральфа Хазенхюттля своим новым главным тренером. Австрийский специалист заключил со "святыми" контракт на два с половиной года.

Напомним, клуб с "Сент Мэри" лишь в понедельник попрощался с Марком Хьюзом, который провалил старт нового сезона и покинул свой пост с серией из 10 матчей в Премьер-Лиге без побед.



Замена Хьюзу отыскалась очень быстро. 51-летний Хазенхюттль, находившийся без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "РБ Лейпциг", откликнулся на предложение "Саутгемптона" без промедления.



К исполнению своих обязанностей "австрийский Юрген Клопп" приступит в четверг, однако ожидается, что уже сегодня вечером Ральф побывает в качестве гостя на матче "святых" против "Тоттенхэма" на "Уэмбли".



"Как тренер, он воплощает в себе страсть, структурный подход, коммуникационные навыки, рабочую этику и аппетит к росту, и мы в "Саутгемптоне" ценим эти качества. Быстрый и гладкий процесс переговоров лишь подчеркивает, какой личностью он является. Как только мы встретились, для меня сразу же стали очевидными энтузиазм Ральфа в отношении футбола и его жажда взяться за испытание в Премьер-Лиге".



"Способность Ральфа учить игре и развивать таланты четко прослеживалась в его предыдущие годы, и это важнейший фактор, почему он является идеальным выбором для нас", — сообщил президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер.