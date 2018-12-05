Косьелни избежал травмы и доступен для первой команды "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни избежал какой-либо травмы в матче за резервную команду против "Портсмута" накануне вечером.

В своем втором матче после многих месяцев восстановления от травмы ахилла Косьелни, как показалось, получил травму на ровном месте. Лоран был вынужден при помощи физиотерапевта уйти с поля на 85-й минуте.



Существовали опасения, что у 33-летнего защитника мог случиться рецидив травмы ахилла, что естественным образом отсрочило бы возвращение Косьелни к матчам за первую команду.



Однако Sky Sports спешит развеять эти опасения. Впервые сыграв столь длительное время, француз испытал судорогу и покинул поле исключительно в качестве меры предосторожности.



В среду Лоран на всякий случай был обследован медиками, после чего получил разрешение вернуться к тренировкам с первой командой.