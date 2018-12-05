15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду 5 декабря шестью поединками завершится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:45 Онлайн-трансляция



"Бернли" находится в глубоком кризисе, набрав лишь одно очко в шести последних матчах и опустившись в зону вылета. "Бордовые" являются одной из самых пропускающих команд дивизиона, и если нападающие "Ливерпуля" поймают кураж, хозяевам "Терф Мур" придется несладко. "Красным", возможно, будет недоставать свежести, но вырванная на последних мгновениях победа в дерби против "Эвертона" должна улучшить их настроение и уверенность в себе. В 11 последних встречах соперников в рамках чемпионата "Бернли" одержал только одну победу — 2:0 два сезона назад.



Впервые за последний месяц в старте "Бернли" может появиться защитник Джеймс Тарковски. Бен Гибсон пока не готов, Стивен Дефур под вопросом.



После матча дисквалификации возвращается капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Садио Мане получил рассечение стопы в мерсисайдском дерби. Небольшие проблемы есть у Энди Робертсона.



ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 22:45



"Эвертон" может извлечь море позитива из проигранного мерсисайдского дерби — самое важное, чтобы из-за отрицательного результата у подопечных Марку Силвы не опустились руки. "Ньюкаслу" предстоит забыть о своем кошмаре — домашнем поражении 0:3 от "Вест Хэма". В отличие от соперника, сорокам" было бы неплохо еще подкорректировать и свою игру. "Ириски" выиграли восемь из девяти последних встреч с "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги.



"Эвертону" предстоит оценить состояние ряда игроков, ведь после предыдущего матча пройдет только 76 часов. У Моргана Шнайдерлена травма ноги.



Из-за перебора желтых карточек этот матч пропускает вингер "Ньюкасла" Мэтт Ритчи. Его готовы заменить Кристиан Атсу или Джейкоб Мерфи. Пол Дамметт и Айзек Хейден травмированы.



ФУЛХЭМ — ЛЕСТЕР 22:45



Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери продолжает гастрольный тур по своим бывшим клубам. "Дачникам" удалось доставить проблем, но не удалось набрать очков против "Челси", а теперь они постараются сделать то и другое против "Лестера". "Лисы" набрали неплохой ход, несмотря на все свои потрясения, и сейчас не знают поражений уже пять матчей кряду в Премьер-Лиге, причем в четырех последних они пропустили только один гол. В четырех встречах с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги "Фулхэм" ни разу не пропустил.



Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле решил свои проблемы со здоровьем, которые помешали ему сыграть с "Челси". У Флойда Айите растяжение паховых мышц.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди рискует пропустить этот матч из-за травмы паха. Харри Магуйар уже возобновил тренировки, но едва ли сыграет. Уэс Морган и Рашид Геззаль пол вопросом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция



"Челси" отправляется в гости к "Вулверхэмптону", возможно, в самый подходящий момент. На бумаге грозный новичок Премьер-Лиги находится в затяжном кризисе, набрав лишь одно очко в шести последних матчах чемпионата. Для "синих" это очередной шанс поправить свое турнирное положение, когда прямые конкуренты за попадание в топ-4 играют между собой. "Волки" уступил четырежды в четырех последних встречах с "Челси" с учетом всех соревнований с общим счетом 1:13.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция



Яркая победа 4:2 в дерби Северного Лондона над "Тоттенхэмом" потеряет свой смысл, если "Арсенал" не сможет закрепить этот успех в матче против другой большой команды, которая переживает очень непростой период. "Манчестер Юнайтед" раздираем внутренними противоречиями и кадровыми проблемами, и падение на восьмое место может быть не пределом. Почерпнуть уверенность "красные дьяволы" могут разве что из статистики — он не проиграли ни одного из 11 последних домашних матчей против "канониров" в рамках Премьер-Лиги, одержав восемь побед.



"Юнайтед" надеется, что некоторые игроки, включая Криса Смолинга, Эрика Байи, Люка Шоу и Ромелу Лукаку, успеют залечить свои болячки к вечеру среды. Эшли Янг дисквалифицирован.



У "Арсенала" этот матч из-за перебора желтых карточек пропускает Гранит Джака. Месут Озил едва ли сыграет ввиду проблем со спиной.



ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 23:00 Онлайн-трансляция



Ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" не устроила боссов "Саутгемптона", и те поспешили избавиться от Марка Хьюза, не простив валлийцу падение в зону вылета. Как признался главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, ему сложно наблюдать за мучениями своего бывшего клуба, однако аргентинец едва ли будет милосерден к "святым" — "шпоры" обязаны реабилитироваться за поражение в дерби Северного Лондона и постараться вернуться в топ-4. В 27 последних выездах к "Тоттенхэму" в рамках чемпионата "Саутгемптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке.



Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер залечил пах. Ян Вертонген дисквалифицирован и может уступить свое место в центре обороны Тоби Алдервейрелду.



В лазарете "Саугемптона" остаются Мэтт Таргетт, Райан Бертран и Данни Ингс. Майкл Обафеми имеет некоторые мышечные проблемы.