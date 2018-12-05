15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду 5 декабря шестью поединками завершится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:45 Онлайн-трансляция
"Бернли" находится в глубоком кризисе, набрав лишь одно очко в шести последних матчах и опустившись в зону вылета. "Бордовые" являются одной из самых пропускающих команд дивизиона, и если нападающие "Ливерпуля" поймают кураж, хозяевам "Терф Мур" придется несладко. "Красным", возможно, будет недоставать свежести, но вырванная на последних мгновениях победа в дерби против "Эвертона" должна улучшить их настроение и уверенность в себе. В 11 последних встречах соперников в рамках чемпионата "Бернли" одержал только одну победу — 2:0 два сезона назад.
Впервые за последний месяц в старте "Бернли" может появиться защитник Джеймс Тарковски. Бен Гибсон пока не готов, Стивен Дефур под вопросом.
После матча дисквалификации возвращается капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Садио Мане получил рассечение стопы в мерсисайдском дерби. Небольшие проблемы есть у Энди Робертсона.
ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 22:45
"Эвертон" может извлечь море позитива из проигранного мерсисайдского дерби — самое важное, чтобы из-за отрицательного результата у подопечных Марку Силвы не опустились руки. "Ньюкаслу" предстоит забыть о своем кошмаре — домашнем поражении 0:3 от "Вест Хэма". В отличие от соперника, сорокам" было бы неплохо еще подкорректировать и свою игру. "Ириски" выиграли восемь из девяти последних встреч с "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги.
"Эвертону" предстоит оценить состояние ряда игроков, ведь после предыдущего матча пройдет только 76 часов. У Моргана Шнайдерлена травма ноги.
Из-за перебора желтых карточек этот матч пропускает вингер "Ньюкасла" Мэтт Ритчи. Его готовы заменить Кристиан Атсу или Джейкоб Мерфи. Пол Дамметт и Айзек Хейден травмированы.
ФУЛХЭМ — ЛЕСТЕР 22:45
Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери продолжает гастрольный тур по своим бывшим клубам. "Дачникам" удалось доставить проблем, но не удалось набрать очков против "Челси", а теперь они постараются сделать то и другое против "Лестера". "Лисы" набрали неплохой ход, несмотря на все свои потрясения, и сейчас не знают поражений уже пять матчей кряду в Премьер-Лиге, причем в четырех последних они пропустили только один гол. В четырех встречах с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги "Фулхэм" ни разу не пропустил.
Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле решил свои проблемы со здоровьем, которые помешали ему сыграть с "Челси". У Флойда Айите растяжение паховых мышц.
Нападающий "Лестера" Джейми Варди рискует пропустить этот матч из-за травмы паха. Харри Магуйар уже возобновил тренировки, но едва ли сыграет. Уэс Морган и Рашид Геззаль пол вопросом.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция
"Челси" отправляется в гости к "Вулверхэмптону", возможно, в самый подходящий момент. На бумаге грозный новичок Премьер-Лиги находится в затяжном кризисе, набрав лишь одно очко в шести последних матчах чемпионата. Для "синих" это очередной шанс поправить свое турнирное положение, когда прямые конкуренты за попадание в топ-4 играют между собой. "Волки" уступил четырежды в четырех последних встречах с "Челси" с учетом всех соревнований с общим счетом 1:13.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция
Яркая победа 4:2 в дерби Северного Лондона над "Тоттенхэмом" потеряет свой смысл, если "Арсенал" не сможет закрепить этот успех в матче против другой большой команды, которая переживает очень непростой период. "Манчестер Юнайтед" раздираем внутренними противоречиями и кадровыми проблемами, и падение на восьмое место может быть не пределом. Почерпнуть уверенность "красные дьяволы" могут разве что из статистики — он не проиграли ни одного из 11 последних домашних матчей против "канониров" в рамках Премьер-Лиги, одержав восемь побед.
"Юнайтед" надеется, что некоторые игроки, включая Криса Смолинга, Эрика Байи, Люка Шоу и Ромелу Лукаку, успеют залечить свои болячки к вечеру среды. Эшли Янг дисквалифицирован.
У "Арсенала" этот матч из-за перебора желтых карточек пропускает Гранит Джака. Месут Озил едва ли сыграет ввиду проблем со спиной.
ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 23:00 Онлайн-трансляция
Ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" не устроила боссов "Саутгемптона", и те поспешили избавиться от Марка Хьюза, не простив валлийцу падение в зону вылета. Как признался главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, ему сложно наблюдать за мучениями своего бывшего клуба, однако аргентинец едва ли будет милосерден к "святым" — "шпоры" обязаны реабилитироваться за поражение в дерби Северного Лондона и постараться вернуться в топ-4. В 27 последних выездах к "Тоттенхэму" в рамках чемпионата "Саутгемптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке.
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер залечил пах. Ян Вертонген дисквалифицирован и может уступить свое место в центре обороны Тоби Алдервейрелду.
В лазарете "Саугемптона" остаются Мэтт Таргетт, Райан Бертран и Данни Ингс. Майкл Обафеми имеет некоторые мышечные проблемы.
05.12.2018 14:55
Просмотров: 1812
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Главное, что б Моур как то удержался ещё, переживаю за него. Боюсь, как бы не слился быстро. Хочу на эти потуги его в МЮ посмотреть ещё. А то как бы не уволили, если сливать всем начнёт.
(ответить)
vyrentz будет болеть за портовую помойку с радужной повязко и хуем во рту.
el hecho
(ответить)
портовая помойка в этот раз опять отскочит.
(ответить)
организаторы понимают, что ливерпули, челси с тётеньхэмами, никому не интересны, вот и ставят матч тура параллельно.
(ответить)
ну, че, вперёд Арс, назад Ливер!
Чмо, аут!
(ответить)
У Ливерпуля есть единственная адекватная схема 4-2-2-1-1. ВОПРОС а какого хуя Клопп ее не играет?
(ответить)
Ой а что вы так рано? можно было бы еще подождать и часов в 9-10 вечера опубликовать!
(ответить)
отсос члёнси, минимальная победа жидов, разгром от Арсенала. ставьте хаты.
(ответить)
опять смотреть на эту шавку по кличке Салах
(ответить)
Камон Челси!
(ответить)
ОЧКО БЕЗВИЗА НА АРСЕНАЛ
(ответить)
не понимаю почему на арсенал такой кф большой? но фанам мю это только на руку, ставим все на победу покерят и в любом случае остаемся в плюсе: либо моральное удовлетворение, либо финансовая прибыль.
(ответить)
Вот и первая не изи катка в сезоне подьехала. С одной стороны есть маленький шанс воспользоваться проблемами мюшных в обороне, а с другой мавр спецом отводит удар с проблем команды на себя и кого ни поставь в защиту будет бетон, даже и не знаю.
За счастье будет и ничья, но без Джаки в центре это будет нереально сложно, может только отменная форма Аубы помочь, плюс Мариновать канониров будут судьи, тут сомневаться даже и не приходится. На победу Арсеналу поможет только чудо или же если перед матчем заглянет впервые в сезоне мистер отскок
(ответить)
На фото, Смоллинг - Обамеянгу:
"Пожалуйста, проходите, забивайте, ворота там"
(ответить)
По ходу вместо Мане Ориги выйдет, а вместо Роббо, Морено. Как то настораживает Морен, вечно своими приводами, но если его будут страховать свои из защитников, то матч может отбегать. Иначе Робертсону тоже требуется отдых, так как через три дня играем с Бортмутом, надо ротировать.
Вообщем хотелось бы такой расклад:
Ориги____Старридж_____Салах
Морена_Кейта_Хендо_Шакири
Гомес____ВДВ____ТАА
________Беккер________
(ответить)
Победа ЛФК, ничьи в матчах Арсеноля и Щелсей.
(ответить)
Маур сегодня покажет мастер класс и в очередной раз заставит плакать педиков. Челси, Тоттенхэм и Ливерпуль добьются трудовых побед.
(ответить)
У мс на день отдыха больше
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий