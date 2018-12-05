Сол Кэмпбелл начал тренерскую карьеру с исторического поражения
Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл начал свою тренерскую карьеру в "Макклсфилде" с поражения, которое войдет в историю.
На прошлой неделе 44-летний Кэмпбелл заключил с аутсайдером Лиги Два контракт на 18 месяцев. Таким образом, эта работа стала первым тренерским опытом для экс-игрока сборной Англии.
Однако первый блин вышел комом. Накануне вечером "Макклсфилд" на глазах 1,126 зрителей сыграл 1:1 с командой U-21 "Ньюкасла" и уступил 5:3 по пенальти в рамках 2-го раунда Трофея Футбольной Лиги (Checkatrade Trophy).
Историческим этот результат делает тот факт, что "Макклсфилд Таун" впервые проиграл в серии пенальти за свою 144-летнюю историю.
"Я не испытал никакого культурного шока. Я люблю этот футбол, я понимаю этот футбол. В хороший футбол можно играть и в Лиге Два — к этому мы и будем стремиться", — цитирует Кэмпбелла BBC.
05.12.2018 14:00
Просмотров: 2600
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Расстрелять!
(ответить)
Джон Коффи
Нееет!
(ответить)
Исторический момент
(ответить)
144 года не проигрывали и тут на тебе. Уволить.
(ответить)
Очень плохой футбол
(ответить)
через пару лет снелси возглавит и повторит свое достижение
(ответить)
Хоть и черный, но мозгов хватило с низов начать
Хотя скорее всего там и останется
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий