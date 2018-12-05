Сол Кэмпбелл начал тренерскую карьеру с исторического поражения

Сол Кэмпбелл Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл начал свою тренерскую карьеру в "Макклсфилде" с поражения, которое войдет в историю.

На прошлой неделе 44-летний Кэмпбелл заключил с аутсайдером Лиги Два контракт на 18 месяцев. Таким образом, эта работа стала первым тренерским опытом для экс-игрока сборной Англии.

Однако первый блин вышел комом. Накануне вечером "Макклсфилд" на глазах 1,126 зрителей сыграл 1:1 с командой U-21 "Ньюкасла" и уступил 5:3 по пенальти в рамках 2-го раунда Трофея Футбольной Лиги (Checkatrade Trophy).

Историческим этот результат делает тот факт, что "Макклсфилд Таун" впервые проиграл в серии пенальти за свою 144-летнюю историю.

"Я не испытал никакого культурного шока. Я люблю этот футбол, я понимаю этот футбол. В хороший футбол можно играть и в Лиге Два — к этому мы и будем стремиться", — цитирует Кэмпбелла BBC.



Метки Кэмпбелл, Макклсфилд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. madchester 05.12.2018 14:56 # madchester
    Расстрелять!

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  2. selfish 05.12.2018 14:43 # selfish
    Джон Коффи
    Нееет!

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  3. chebrec 05.12.2018 14:42 # chebrec
    Исторический момент

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  4. ganinilyha 05.12.2018 14:21 # ganinilyha
    144 года не проигрывали и тут на тебе. Уволить.

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  5. coon4 05.12.2018 14:19 # coon4
    Очень плохой футбол

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  6. hammersmith 05.12.2018 14:10 # hammersmith
    через пару лет снелси возглавит и повторит свое достижение

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  7. bes-ter 05.12.2018 14:09 # bes-ter
    Хоть и черный, но мозгов хватило с низов начать
    Хотя скорее всего там и останется

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