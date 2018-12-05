Уилшир и Арнаутович угодили в лазарет "Вест Хэма"

У полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира случился рецидив травмы лодыжки. В лазарет угодил и его партнер по команде Марко Арнаутович.

Накануне вечером "молотобойцы" отпраздновали победу 3:1 над "Кардиффом". Еще в первом тайме главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини был вынужден снять с игры Арнаутовича, который получил травму задней поверхности бедра и теперь готовится к углубленному обследованию.



Что касается Уилшира, то он вообще не попал в заявку на этот матч, хотя в минувший уикенд впервые за три последних месяца вышел на футбольное поле. Джека вновь настигла его хроническая проблема.



"Джек почувствовал небольшую боль в своей лодыжке, но это другая лодыжка, нежели прежде".



"Насчет Марко я пока ничего не могу сказать. Завтра он пройдет обследование у медиков, и там станет видно", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.