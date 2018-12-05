Уилшир и Арнаутович угодили в лазарет "Вест Хэма"

Джек Уилшир У полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира случился рецидив травмы лодыжки. В лазарет угодил и его партнер по команде Марко Арнаутович.

Накануне вечером "молотобойцы" отпраздновали победу 3:1 над "Кардиффом". Еще в первом тайме главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини был вынужден снять с игры Арнаутовича, который получил травму задней поверхности бедра и теперь готовится к углубленному обследованию.

Что касается Уилшира, то он вообще не попал в заявку на этот матч, хотя в минувший уикенд впервые за три последних месяца вышел на футбольное поле. Джека вновь настигла его хроническая проблема.

"Джек почувствовал небольшую боль в своей лодыжке, но это другая лодыжка, нежели прежде".

"Насчет Марко я пока ничего не могу сказать. Завтра он пройдет обследование у медиков, и там станет видно", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 05.12.2018 14:44 # chebrec
    Это что то хроническое

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  2. radik86radik 05.12.2018 13:22 # radik86radik
    Уилшер, Старридж, Кэролл. Гусь Хрустальный, ёба

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  3. udaff 05.12.2018 13:20 # udaff
    Бля, уже даже не смешно, что Уилшир травмируется. Беда какая-то у него. Так и не раскріл свой потенциал. Жаль.

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  4. naby-keita 05.12.2018 13:04 # naby-keita
    что мертво умереть не может

    В случае с Уилширом, чтобы угодить, надо сначала вылечиться и снова травмироваться.

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