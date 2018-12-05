Уилшир и Арнаутович угодили в лазарет "Вест Хэма"
У полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира случился рецидив травмы лодыжки. В лазарет угодил и его партнер по команде Марко Арнаутович.
Накануне вечером "молотобойцы" отпраздновали победу 3:1 над "Кардиффом". Еще в первом тайме главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини был вынужден снять с игры Арнаутовича, который получил травму задней поверхности бедра и теперь готовится к углубленному обследованию.
Что касается Уилшира, то он вообще не попал в заявку на этот матч, хотя в минувший уикенд впервые за три последних месяца вышел на футбольное поле. Джека вновь настигла его хроническая проблема.
"Джек почувствовал небольшую боль в своей лодыжке, но это другая лодыжка, нежели прежде".
"Насчет Марко я пока ничего не могу сказать. Завтра он пройдет обследование у медиков, и там станет видно", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
05.12.2018 13:00
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Это что то хроническое
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Уилшер, Старридж, Кэролл. Гусь Хрустальный, ёба
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Бля, уже даже не смешно, что Уилшир травмируется. Беда какая-то у него. Так и не раскріл свой потенциал. Жаль.
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что мертво умереть не может
В случае с Уилширом, чтобы угодить, надо сначала вылечиться и снова травмироваться.
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