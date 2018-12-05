Моуриньо огрызнулся на репортера MUTV
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушил свое негодование на репортера MUTV — собственного телеканала клуба с "Олд Траффорд".
К матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в среду вечером "красные дьяволы" подходят с обилием кадровых проблем. Ряд игроков травмированы, другие под вопросом, а Эшли Янг дисквалифицирован.
Эта ситуация может заставить Моуриньо впервые в сезоне выпустить Маркоса Рохо и снова задействовать кого-либо из своих полузащитников в линии обороты.
Учитывая все это, на рутинный вопрос MUTV насчет новостей на кадровом фронте Моуриньо лишь огрызнулся.
"Я не хочу ничего сообщать вам. Я бы хотел, чтобы Arsenal TV спрашивал то же самое у своего тренера, но они этого не делают, они все держат внутри, так почему должен рассказывать что-либо вам я?" — заявил Моуриньо.
05.12.2018 12:00
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Последние комментарии:
Было б эпично если именно после матча с нами его уволили после стольких выпадов в сторону Арсенала и Венгера лично но чую эта португальская сучка отскочит сегодня как всегда в матчах против Арсенала.
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Маура уже собственные репортеры МЮ ТВ троллят)))
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Всё верно сказал
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Сколько же он негатива приносит, а
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Да у них в защите кого ни поставь топарь на топаре, хоть Рохо хоть Янг, сухарь ДеХею почти обеспечен
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Эмери, спаси мю!
5-0 будет достаточно
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как же моу с*андонился,а
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не будет эшли янга?? а хто будет глотать голубиное гавно?? Вызывайте KOJANа принимать на ротан
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