Моуриньо огрызнулся на репортера MUTV

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушил свое негодование на репортера MUTV — собственного телеканала клуба с "Олд Траффорд".

К матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в среду вечером "красные дьяволы" подходят с обилием кадровых проблем. Ряд игроков травмированы, другие под вопросом, а Эшли Янг дисквалифицирован.

Эта ситуация может заставить Моуриньо впервые в сезоне выпустить Маркоса Рохо и снова задействовать кого-либо из своих полузащитников в линии обороты.

Учитывая все это, на рутинный вопрос MUTV насчет новостей на кадровом фронте Моуриньо лишь огрызнулся.

"Я не хочу ничего сообщать вам. Я бы хотел, чтобы Arsenal TV спрашивал то же самое у своего тренера, но они этого не делают, они все держат внутри, так почему должен рассказывать что-либо вам я?" — заявил Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1668

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  1. kanoniru-poker 05.12.2018 12:42 # kanoniru-poker
    Было б эпично если именно после матча с нами его уволили после стольких выпадов в сторону Арсенала и Венгера лично но чую эта португальская сучка отскочит сегодня как всегда в матчах против Арсенала.

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  2. arhangel777 05.12.2018 12:37 # arhangel777
    Маура уже собственные репортеры МЮ ТВ троллят)))

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  3. chebrec 05.12.2018 12:19 # chebrec
    Всё верно сказал

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  4. gerrard08 05.12.2018 12:19 # gerrard08
    Сколько же он негатива приносит, а

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  5. reams 05.12.2018 12:16 # reams
    Да у них в защите кого ни поставь топарь на топаре, хоть Рохо хоть Янг, сухарь ДеХею почти обеспечен

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  6. aliabiev 05.12.2018 12:12 # aliabiev
    Эмери, спаси мю!
    5-0 будет достаточно

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  7. lfcynwa 05.12.2018 12:06 # lfcynwa
    как же моу с*андонился,а

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  8. frisby 05.12.2018 12:05 # frisby
    не будет эшли янга?? а хто будет глотать голубиное гавно?? Вызывайте KOJANа принимать на ротан

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