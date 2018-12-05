Моуриньо огрызнулся на репортера MUTV

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушил свое негодование на репортера MUTV — собственного телеканала клуба с "Олд Траффорд".

К матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в среду вечером "красные дьяволы" подходят с обилием кадровых проблем. Ряд игроков травмированы, другие под вопросом, а Эшли Янг дисквалифицирован.



Эта ситуация может заставить Моуриньо впервые в сезоне выпустить Маркоса Рохо и снова задействовать кого-либо из своих полузащитников в линии обороты.



Учитывая все это, на рутинный вопрос MUTV насчет новостей на кадровом фронте Моуриньо лишь огрызнулся.



"Я не хочу ничего сообщать вам. Я бы хотел, чтобы Arsenal TV спрашивал то же самое у своего тренера, но они этого не делают, они все держат внутри, так почему должен рассказывать что-либо вам я?" — заявил Моуриньо.