Светская хроника за среду

"Ювентус" задумывается о возвращении Поля Погба. "Милан" решился выкупить Тьемуэ Бакайоко. "Арсенал" сражается за Николя Пепе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ювентус" обдумывает предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. (The Sun)



"Юнайтед" открыт к продаже нападающего Алексиса Санчеса в январе. (The Independent)



Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович все-таки вернется в Европу на период межсезонья в МЛС, но перейдет не в "Юнайтед", а в "Милан". (Goal)



Полузащитник Сеск Фабрегас покинет "Челси" в январе. (Gol Digital)



"Челси" обходит "Милан" в борьбе за полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса. (Daily Express)



"Милан" договаривается о выкупе полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко, который этот сезон проводит на "Сан Сиро" на правах аренды. (Calciomercato)



"Арсенал" надеется обойти "Баварию" и "Барселону" в борьбе за вингера "Лилля" Николя Пепе. (Mercato 365)



"Манчестер Сити" объявил охоту на 18-летнего вингера "Лидса" Джека Кларка. (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш не хочет возвращаться в "Барселону" после истечения своей аренды. (The Times)



"Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" интересуются аргентинским нападающим "Нанта Эмилиано Салой. (Daily Mirror)



Защитник "Реал Бетиса" и молодежной сборной Испании Хуниор Фирпо привлек интерес "Кристал Пэлас и "Ньюкасла". (The Sun)



Нападающий "Уотфорда" Стефано Окака может стать первым приобретением Тьерри Анри на посту главного тренера "Монако". (Daily Mirror)



Другое



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба попросил главного тренера Жозе Моуриньо перестать винить его во всех проблемах команды. (The Sun)



Ссора Погба и Моуриньо после матча с "Саутгемптоном" была вызвана тем, что Поль пожаловался на тактику Жозе в раздевалке. (The Times)



Защитник "Юнайтед" Крис Смоллинг хочет сыграть против "Арсенала", несмотря на трещину в кости стопы. (Daily Mail)



Нападающему "Лестера" Джейми Варди может потребоваться операция после рецидива травмы паха. (The Telegraph)



Защитник "Брайтона" Леон Балогун забил "Брайтону" своим первым касанием спустя 25 секунд после выхода на замену. (The Sun)



Болельщиком "Тоттенхэма", бросившим банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, оказался 57-летний Авероф Пантели, водитель грузовика. Признавать себя расистом он отказывается. (Evening Standard)



Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что тренерская работа в "Рейнджерс" помогла ему заполнить ту огромную пустоту, которая образовалась внутри него после завершения игровой карьеры. (The Telegraph)



"В процессе дриблинга покинет пределы поля, не выйдет в старте, упадет на мяч, не нанесет ни одного удара в створ, будет заменен в первом тайме, после его удара мяч уйдет за боковую линию, ассистирует при голе соперника, забьет автогол — на такие события, связанные с нападающим "Юнайтед" Ромелу Лукаку, один из букмекеров предлагает сделать ставки в преддверии матча против "Арсенала". (The Sun)