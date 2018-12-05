Консорциум Питера Кеньона — один из четырех покупателей на "Ньюкасл"

Одним из потенциальных покупателей на "Ньюкасл" является консорциум инвесторов во главе с бывшим исполнительным директором "Челси" и "Манчестер Сити" Питером Кеньоном.

На текущей неделе владелец "сорок" Майк Эшли рассказал журналистам, что надеется заключить сделку по продаже своего клуба до зимнего трансферного окна.



Как стало известно Sky Sports, в данный момент Эшли имеет на руках предложения свыше 300 миллионов фунтов от четырех различных сторон, одной из который является консорциум Кеньона.



Переговоры с Кеньоном, который опирается на базирующихся в США инвесторов, включая Rockefeller Capital, ведутся еще с сентября. Ожидается, что в ближайшие три недели Эшли сделает выбор насчет наиболее предпочтительного покупателя.



The Telegraph добавляет, что Кеньон и партнеры уже получили доступ к конфиденциальной финансовой отчетности "Ньюкасла", что тоже свидетельствует о близости сделки.