Гвардиола приветствует проверку УЕФА в отношении "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что приветствует новость о проверке УЕФА в отношении его клуба насчет возможных нарушений правил финансового фейр-плей.
На текущей неделе президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что его организация "очень скоро" примет решение по поводу обвинений, озвученных Football Leaks и Der Spiegel в отношении "Сити". В серии публикаций, опирающихся на взломанную переписку по электронной почте, раскрывались детали махинаций "горожан" со спонсорскими контрактами для обхода ФФП.
После победы 1:2 в гостях у "Уотфорда" Гвардиола признался, что рад расторопности УЕФА. Чем быстрее в этом деле будет поставлена точка, чем лучше.
"УЕФА делает то, что должна делать. Если они обнаружат что-нибудь, мы сделаем заявление по этому поводу. И я хочу этого, потому что тогда мы сможем закончить с этими разговорами".
"Если мы сделали что-то незаконное, мы будем знать об этом. Если мы не сделали ничего незаконного, люди перестанут говорить об этом. Так что давайте дождемся".
"Я очень доверяю своему клубу, нашей организации, и если что-то не так, они скажут нам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.12.2018 09:00
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Последние комментарии:
раз Пеп за проверку значит там всё в норме
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зря выёбывается лысый,ща ЛЧ забанят,трансферы забанят и 40 очков заберут в эй пи эл и пиши пропало
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