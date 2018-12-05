Гвардиола приветствует проверку УЕФА в отношении "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что приветствует новость о проверке УЕФА в отношении его клуба насчет возможных нарушений правил финансового фейр-плей.

На текущей неделе президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что его организация "очень скоро" примет решение по поводу обвинений, озвученных Football Leaks и Der Spiegel в отношении "Сити". В серии публикаций, опирающихся на взломанную переписку по электронной почте, раскрывались детали махинаций "горожан" со спонсорскими контрактами для обхода ФФП.



После победы 1:2 в гостях у "Уотфорда" Гвардиола признался, что рад расторопности УЕФА. Чем быстрее в этом деле будет поставлена точка, чем лучше.



"УЕФА делает то, что должна делать. Если они обнаружат что-нибудь, мы сделаем заявление по этому поводу. И я хочу этого, потому что тогда мы сможем закончить с этими разговорами".



"Если мы сделали что-то незаконное, мы будем знать об этом. Если мы не сделали ничего незаконного, люди перестанут говорить об этом. Так что давайте дождемся".



"Я очень доверяю своему клубу, нашей организации, и если что-то не так, они скажут нам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.