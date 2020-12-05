Лукас Торрейра оголился из-за Пиреса
Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра рассказал, что снял футболку, празднуя гол в ворота "Тоттенхэма", из-за легенды "канониров" Робера Пиреса.
Напомним, летний новичок "Арсенала" целиком отыграл дерби Северного Лондона, стал автором заключительного гола, упрочившего победу "канониров", и даже был признан лучшим игроком матча (4:2).
Празднуя свой дебютный гол за клуб, уругваец снял футболку, за что получил от рефери Майка Дина желтую карточку — свою третью в этом сезоне Премьер-Лиги. По словам Торрейры, у него была договоренность на этот счет с Пиресом.
"На протяжении недели мы много разговаривали с Робером Пиресом во время тренировок. И я сказал ему, что сниму футболку, если забью гол. Он определенно запомнит это, потому что в один из дней я дал ему слово".
"Когда я забил, многое пронеслось у меня в голове: много счастья, так много жертв, так много работы. Хорошо, что все это нашло отражение на футбольном поле", — сообщил Торрейра RedeTV.
05.12.2018 08:00
Просмотров: 2034
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хорошо не ради юнберга
хотя они там все пидары
(ответить)
чисто Месси от полузащиты, лучший тоскатель рояля в ЭйПиЭл на сейчас, с мячом продвигается аки боженька. ещё и забивать начал, куда там кантам с фернандинями.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий