Моуриньо: "Все команды топ-6 стали лучше — кроме нас"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что все команды топ-6 Премьер-Лиги стали лучше относительно прошлого сезона, за исключением самих "красных дьяволов".

Прошлым летом Моуриньо потратил около 80 миллионов фунтов на покупку Фреда и Диогу Далота, однако этого оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги.



В данный момент "Юнайтед" занимает только седьмую позицию и отстает от зоны Лиги Чемпионов уже на восемь очков. Подобное стало большой неожиданностью для Моуриньо.



"Я не мог предсказать, что между нами и топ-4 будет такая большая дистанция. Ты всегда стараешься мыслить позитивно и думать, что не отстанешь так сильно".



"В прошлом сезоне мы не получили заслуженной похвалы, я уже неоднократно говорил об этом. Финишировать вторыми, поучаствовать в финале Кубка Англии и выиграть свою группу Лиги Чемпионов — нас совершенно не хвалили так, как мы того заслуживали".



"Все команды стали лучше. "Шпоры" не совершили прямых инвестиций, но их лучшая инвестиция заключается в том, что они сохранили всех имеющихся игроков топ-уровня. Поэтому каждая команда стала лучше, а мы — нет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.