Моуриньо: "Все команды топ-6 стали лучше — кроме нас"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что все команды топ-6 Премьер-Лиги стали лучше относительно прошлого сезона, за исключением самих "красных дьяволов".

Прошлым летом Моуриньо потратил около 80 миллионов фунтов на покупку Фреда и Диогу Далота, однако этого оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги.

В данный момент "Юнайтед" занимает только седьмую позицию и отстает от зоны Лиги Чемпионов уже на восемь очков. Подобное стало большой неожиданностью для Моуриньо.

"Я не мог предсказать, что между нами и топ-4 будет такая большая дистанция. Ты всегда стараешься мыслить позитивно и думать, что не отстанешь так сильно".

"В прошлом сезоне мы не получили заслуженной похвалы, я уже неоднократно говорил об этом. Финишировать вторыми, поучаствовать в финале Кубка Англии и выиграть свою группу Лиги Чемпионов — нас совершенно не хвалили так, как мы того заслуживали".

"Все команды стали лучше. "Шпоры" не совершили прямых инвестиций, но их лучшая инвестиция заключается в том, что они сохранили всех имеющихся игроков топ-уровня. Поэтому каждая команда стала лучше, а мы — нет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 07:00

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  1. rakhat 05.12.2018 08:04 # rakhat
    Ходи как черт тогда нытик ебучи

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  2. liverfun 05.12.2018 07:20 # liverfun
    Прошлым летом Моуриньо потратил около 80 миллионов фунтов на покупку Фреда и Диогу Далота, однако этого оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги.

    Норм норм.
    Вообще было бы здорово, если б маню каким-то чудом обыграл аснл, и мовриньо остался бы подольше

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  3. avdeev 05.12.2018 07:10 # avdeev
    Черт возьми, надоело уже это нытье. Мало того что никакой игры у команды от матча к матчу, дак еще этот ноет и нагнетает. Пора в отставку его.

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