Моуриньо: "Все команды топ-6 стали лучше — кроме нас"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что все команды топ-6 Премьер-Лиги стали лучше относительно прошлого сезона, за исключением самих "красных дьяволов".
Прошлым летом Моуриньо потратил около 80 миллионов фунтов на покупку Фреда и Диогу Далота, однако этого оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги.
В данный момент "Юнайтед" занимает только седьмую позицию и отстает от зоны Лиги Чемпионов уже на восемь очков. Подобное стало большой неожиданностью для Моуриньо.
"Я не мог предсказать, что между нами и топ-4 будет такая большая дистанция. Ты всегда стараешься мыслить позитивно и думать, что не отстанешь так сильно".
"В прошлом сезоне мы не получили заслуженной похвалы, я уже неоднократно говорил об этом. Финишировать вторыми, поучаствовать в финале Кубка Англии и выиграть свою группу Лиги Чемпионов — нас совершенно не хвалили так, как мы того заслуживали".
"Все команды стали лучше. "Шпоры" не совершили прямых инвестиций, но их лучшая инвестиция заключается в том, что они сохранили всех имеющихся игроков топ-уровня. Поэтому каждая команда стала лучше, а мы — нет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
05.12.2018 07:00
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Последние комментарии:
Ходи как черт тогда нытик ебучи
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Прошлым летом Моуриньо потратил около 80 миллионов фунтов на покупку Фреда и Диогу Далота, однако этого оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги.
Норм норм.
Вообще было бы здорово, если б маню каким-то чудом обыграл аснл, и мовриньо остался бы подольше
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Черт возьми, надоело уже это нытье. Мало того что никакой игры у команды от матча к матчу, дак еще этот ноет и нагнетает. Пора в отставку его.
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