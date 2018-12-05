Лоран Косьелни снова травмировался

Возвращение Лорана Косьели в строй может быть отложено после того, как капитан "Арсенала" вновь травмировался, сыграв за резервную команду.

Напомним, Косьелни находится вне игры с мая, когда он получил травму ахилла в полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико". В результате Лоран был вынужден пропустить триумфальный для сборной Франции Чемпионат Мира.



На прошлой неделе 33-летний защитник вернулся на футбольное поле, сыграв целый тайм за резерв "канониров" против коллег из "Дерби". Казалось, что Лоран вплотную приблизился к тому, чтобы провести свои первые минуты за первую команду.



Однако теперь Косьелни придется с этим повременить. Накануне вечером Лоран вновь сыграл за резерв, но на 85-й минуте матча против второй команды "Портсмута" получил травму и вынужденно покинул поле "Фрэттон Парк".



Настораживает тот факт, что это повреждение Косьелни получил без видимого контакта с кем-либо из игроков соперника. В ближайшее время медикам предстоит установить, новая это травма или рецидив предыдущей.