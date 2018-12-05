"Сити" обыграл на выезде "Уотфорд" и ушел в отрыв

"Манчестер Сити" минимум на сутки увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков, обыграв на выезде "Уотфорд" со счетом 1:2.

Относительно поражения 2:0 от "Лестера" в стартовом составе "шершней" произошло три изменения. Кристиан Кабаселе, Натаниэль Чалоба и Трой Дини вышли вместо Адриана Мариаппы, Этьена Капу и Жерара Деулофеу.



У "горожан" можно было наблюдать сразу шесть перестановок после победы 3:1 над "Борнмутом". Придали свежести команде Венсан Компани, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Фабиан Дельф, Давид Сильва и Рияд Махрез.



Первый по-настоящему голевой момент возник на 11-й минуте, когда Лерой Сане совершил сольный проход из центрального круга до чужой штрафной, где проиграл дуэль голкиперу хозяев Бену Фостеру.



Вскоре Фостер был вынужден еще пару раз выручать свою команду. Бен бросился в ноги Махрезу, готовившемуся расстрелять ворота при попустительстве защитников, а затем не позволил Бернарду Силве сыграть на отскочившем мяче.



На 32-й минуте Эдерсон ответил своим спасением. Дини расстреливал ворота "Сити" после заброса за спину защитникам, однако бразильский голкипер левой ногой отразил мяч.



Гости продолжали оказывать давление, заставляя Фостера трудиться в поте лица. Однако на 40-й минуте даже Бен оказался бессилен. Махрез выполнил повторную подачу в штрафную, а открывшийся возле дальней штанги Сане грудью отправил мяч в ворота — 0:1.



С началом второго тайма "горожане" практически не отдавали мяч, и на 51-й минуте удвоили счет. Габриэль Жезус прострелил поперек штрафной площади, а Махрез пробил в касание — 0:2.



В дальнейшем "Сити" создал уйму моментов, но ими отчаянно не желал пользоваться. "Уотфорд" же попросту был лишен мяча, хотя пару раз все-таки размял Эдерсона.



На 85-й минуте игра слегка встрепенулась, когда Абдулай Дукуре в суматохе затолкал мяч в ворота Эдерсона — 1:2. Хозяева оживились, но еще на один гол не наиграли.



"Сити" обыграл "Уотфорд" с менее выдающимся счетом, чем их конкуренты из "Ливерпуля", но сделал это в более убедительной манере, если отбросить заключительные пять минут. "Шершни" должны благодарить Бена Фостера за то, что им удалось избежать разгрома и ненадолго оживить интригу в концовке.



"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче