"Сити" обыграл на выезде "Уотфорд" и ушел в отрыв
"Манчестер Сити" минимум на сутки увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков, обыграв на выезде "Уотфорд" со счетом 1:2.
Относительно поражения 2:0 от "Лестера" в стартовом составе "шершней" произошло три изменения. Кристиан Кабаселе, Натаниэль Чалоба и Трой Дини вышли вместо Адриана Мариаппы, Этьена Капу и Жерара Деулофеу.
У "горожан" можно было наблюдать сразу шесть перестановок после победы 3:1 над "Борнмутом". Придали свежести команде Венсан Компани, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Фабиан Дельф, Давид Сильва и Рияд Махрез.
Первый по-настоящему голевой момент возник на 11-й минуте, когда Лерой Сане совершил сольный проход из центрального круга до чужой штрафной, где проиграл дуэль голкиперу хозяев Бену Фостеру.
Вскоре Фостер был вынужден еще пару раз выручать свою команду. Бен бросился в ноги Махрезу, готовившемуся расстрелять ворота при попустительстве защитников, а затем не позволил Бернарду Силве сыграть на отскочившем мяче.
На 32-й минуте Эдерсон ответил своим спасением. Дини расстреливал ворота "Сити" после заброса за спину защитникам, однако бразильский голкипер левой ногой отразил мяч.
Гости продолжали оказывать давление, заставляя Фостера трудиться в поте лица. Однако на 40-й минуте даже Бен оказался бессилен. Махрез выполнил повторную подачу в штрафную, а открывшийся возле дальней штанги Сане грудью отправил мяч в ворота — 0:1.
С началом второго тайма "горожане" практически не отдавали мяч, и на 51-й минуте удвоили счет. Габриэль Жезус прострелил поперек штрафной площади, а Махрез пробил в касание — 0:2.
В дальнейшем "Сити" создал уйму моментов, но ими отчаянно не желал пользоваться. "Уотфорд" же попросту был лишен мяча, хотя пару раз все-таки размял Эдерсона.
На 85-й минуте игра слегка встрепенулась, когда Абдулай Дукуре в суматохе затолкал мяч в ворота Эдерсона — 1:2. Хозяева оживились, но еще на один гол не наиграли.
"Сити" обыграл "Уотфорд" с менее выдающимся счетом, чем их конкуренты из "Ливерпуля", но сделал это в более убедительной манере, если отбросить заключительные пять минут. "Шершни" должны благодарить Бена Фостера за то, что им удалось избежать разгрома и ненадолго оживить интригу в концовке.
"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
05.12.2018 00:55
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Последние комментарии:
Вот обязательно надо было доводить матчдо валидольной концовки?!Один Джезус мог спокойно забивать 2 мяча.Дельф чудо привозило.Неужели на его место некого поставить?
(ответить)
И самое главное! Уверен, фапловские неадекваты пока еще не догоняют, но сегодня полурезервом мы ушли в отрыв. А Уотфорд показал все что мог и был совсем неплох. Еще раз с хорошей, рабочей победой. Всем адекватным добра!
(ответить)
короли на страпоне
(ответить)
1 Манчестер Сити 15 41
КОРОЛИ на ТРОНЕ !!!
(ответить)
Дельф - как и всегда самое слабое звено. А так, полурезерв смотрелся просто супер. Несколько развороченных портовых пуканов на фапли тому доказательство... Поздний гол Уотфорда, думаю, наоборот пойдет только на пользу. А то АПЛ убаюкивает. Да ладно, с победой..
(ответить)
невооруженным глазом видно, что к концу матча ситюки набегались. усталость накапливается.
(ответить)
04.12.2018 23:41 # удалить
mc-od
Красота. Наш полурезерв впечатляет...
Источник: http://fapl.ru/posts/67119/?c=1#c6761952
(ответить)
Да щас же уже не начало нулевых ну в самом то деле!
(ответить)
Вотфорд - ЛФК (будущие чемпики) 0-3 при самой блеклой игре, ибо нах отдавать лишние силы, если можно в пол ноги лохов укатывать.
Вотфорд - параша 1-2 на страпоне короч
(ответить)
С таким Сити ни у кого шансов не будет. Машина!
Ливер пускай лучше на ЛЧ бросит силы.
(ответить)
Да обыграйте же их уже кто нибудь!!!
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Luzerpidr
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КОРОЛИ !!!
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чучуть вотфорду не хватило((
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Короли МИНЬЕТА
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