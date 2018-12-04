Марку Силва: "Клопп не заслуживал штрафа"
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва считает, что его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп не заслужил наказание за свое бурное празднование гола в мерсисайдском дерби.
Ранее во вторник Клопп был оштрафован на 8 тысяч фунтов за то, что в воскресном дерби на "Энфилде" выбежал в центр поля, празднуя победный гол Дивока Ориги на исходе компенсированного времени. По мнению Силвы, футбольным чиновникам не нужно бороться с проявлением позитивных эмоций.
"Во время матча я не видел, что сделал Юрген. Теперь я увидел, и мне кажется, здесь нет ничего противоречивого. Это проявление эмоций в игре, и это нормальная ситуация. Он ведь праздновал".
"Определенно, это была незапланированная вещь. Я не знаю, как бы я сам отреагировал, забей мы в тот момент матча. Если вы спрашиваете меня, я считаю, что его не следовало наказывать, однако FA должна была следовать правилам".
"Игроки празднуют вместе с болельщиками, некоторые снимают свои футболки, Клопп или я празднуем с болельщиками или с кем-либо из игроков — думаю, все это часть игры, и этому нельзя помешать. Иногда очень важно проявлять страсть в игре, даже если тебя могу наказать", — цитирует Силву The Independent.
04.12.2018 22:00
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всё было красиво, всем маладцам респект, всем спасибо
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эмоции это и есть футбол
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