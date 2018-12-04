Сарри: "Нет никаких шансов, что Лофтус-Чик уйдет в январе"

Рубен Лофтус-Чик Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что по-прежнему исключает уход полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду на вторую половину сезона.

Несмотря на свои успехи возле чужих ворот — пять голов в шести последних матчах — Лофтус-Чик до сих пор ни разу не появился в стартовом составе "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги.

По слухам, Рубен открыт к идее уйти в январе в аренду, однако Сарри рассчитывает на 22-летнего англичанина и не готов отпустить того.

"Могу ли я предоставить ему какие-нибудь гарантии насчет игрового времени? Нет. Я хочу, чтобы он остался со мной, остался с нами. Поэтому, думаю, нет никаких шансов, что он уйдет в январе", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Лофтус-Чик, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 21:00

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