Сарри: "Нет никаких шансов, что Лофтус-Чик уйдет в январе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что по-прежнему исключает уход полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду на вторую половину сезона.

Несмотря на свои успехи возле чужих ворот — пять голов в шести последних матчах — Лофтус-Чик до сих пор ни разу не появился в стартовом составе "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги.



По слухам, Рубен открыт к идее уйти в январе в аренду, однако Сарри рассчитывает на 22-летнего англичанина и не готов отпустить того.



"Могу ли я предоставить ему какие-нибудь гарантии насчет игрового времени? Нет. Я хочу, чтобы он остался со мной, остался с нами. Поэтому, думаю, нет никаких шансов, что он уйдет в январе", — цитирует Сарри Evening Standard.