Моуриньо не видит разницы между аутсайдером Чемпионшипа и "большинством команд Премьер-Лиги"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что соперник его команды по 3-му раунду Кубка Англии в лице "Рединга" ни в чем не уступает "большинству команд Премьер-Лиги".

Накануне вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за трофей вступают представители высшего дивизиона.

Жребий определил, что в начале января в рамках этого соревнования на "Олд Траффорд" прибудет "Рединг", который сейчас занимает 21-е место в Чемпионшипе. Моуриньо не ожидает, что это будет легкая прогулка для "Юнайтед".

"Думаю, теперь команды Чемпионшипа гораздо лучше, чем прежде. Не только по своему потенциалу, но и по тому, каким образом они играют, они очень, очень, очень похожи на многие команды из Премьер-Лиги".

"Поэтому для меня матч против "Рединга" не будет отличаться от матчей против большинства команд Премьер-Лиги".

"Естественно, хорошо, что мы играем дома. При таком насыщенном расписании это минус один выезд. Всегда приятнее играть на своем стадоне, где твоих болельщиков две трети, так что это приятная жеребьевка, однако нам достался непростой соперник", — сообщил Моуриньо MUTV.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рединг

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 20:30

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  1. dallaslp 04.12.2018 21:44 # dallaslp
    Рединг вообще на уровне Барселоны играет...

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  2. superperez101 04.12.2018 21:33 # superperez101
    подождите. щас обыграет арсенал в среду, и его пошатнувшееся разбитое кресло перестанет падать.

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  3. manutd-20champ 04.12.2018 21:17 # manutd-20champ
    когда уже то кресло опрокинется под ним

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  4. van-der-slav 04.12.2018 20:54 # van-der-slav
    Надеюсь в январе тебя уже не будет тут так что пофиг

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  5. chronicle 04.12.2018 20:32 # chronicle
    Челси имеет в виду

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