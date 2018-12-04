Моуриньо не видит разницы между аутсайдером Чемпионшипа и "большинством команд Премьер-Лиги"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что соперник его команды по 3-му раунду Кубка Англии в лице "Рединга" ни в чем не уступает "большинству команд Премьер-Лиги".
Накануне вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за трофей вступают представители высшего дивизиона.
Жребий определил, что в начале января в рамках этого соревнования на "Олд Траффорд" прибудет "Рединг", который сейчас занимает 21-е место в Чемпионшипе. Моуриньо не ожидает, что это будет легкая прогулка для "Юнайтед".
"Думаю, теперь команды Чемпионшипа гораздо лучше, чем прежде. Не только по своему потенциалу, но и по тому, каким образом они играют, они очень, очень, очень похожи на многие команды из Премьер-Лиги".
"Поэтому для меня матч против "Рединга" не будет отличаться от матчей против большинства команд Премьер-Лиги".
"Естественно, хорошо, что мы играем дома. При таком насыщенном расписании это минус один выезд. Всегда приятнее играть на своем стадоне, где твоих болельщиков две трети, так что это приятная жеребьевка, однако нам достался непростой соперник", — сообщил Моуриньо MUTV.
04.12.2018 20:30
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Последние комментарии:
Рединг вообще на уровне Барселоны играет...
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подождите. щас обыграет арсенал в среду, и его пошатнувшееся разбитое кресло перестанет падать.
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когда уже то кресло опрокинется под ним
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Надеюсь в январе тебя уже не будет тут так что пофиг
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Челси имеет в виду
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