Путевка "Сити" в Лигу Чемпионов может перейти к пятой команде Премьер-Лиги
Если "Манчестер Сити" будет отстранен от участия в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей, место "горожан" в элитном европейском турнире займет пятая команда Премьер-Лиги.
Накануне президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что его организация "очень скоро" примет решение о возможном наказании "Сити" после серии газетных публикаций о многократных нарушениях ФФП, допущенных английским клубом.
Существует вероятность, что вновь вскрывшиеся обстоятельства заставят УЕФА ужесточить то наказание — денежный штраф в 18 миллионов фунтов — которое "Сити" уже понес в 2014 году.
Как сообщает Sky Sports, речь может идти об отлучении клуба с "Этихад" от Лиги Чемпионов минимум один сезон. Однако это не будет означать, что при таком раскладе Англия потеряет одного представителя в элитном турнире — четвертая путевка перейдет к команде, которая финиширует в Премьер-Лиге пятой.
04.12.2018 20:00
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Последние комментарии:
короли на страпоне
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Ой, ну такой УНЫЛЫЙ ФОНАРЬ...))) Шейхи в состоянии купить это всё УЕФА несколько раз, а потом продать, и ещё раз купить...
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Будет прикольно если Мю будет пятым, и попадут в лч.
Уже представляю улыбающийся лицо Моуриньо))) который останется еще на один сезон)))
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Ору с мешка ))
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скинуть в чемпионшип
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А если сити будет 6 по итогу сезона? Этот вариант даже не рассматривается?
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О5 на изи чемпик оформят((((((((((
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Зато у мю первая путевка в ле будет.
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в лигу 1 их,как ювентуса когда то,я уже не помню в каком году
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норм курам на шару отдадут
мю хоть в ле бы попал
пусть выкинут этот мешок денежный нахуй
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Норм затроллили м.ю.
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