Путевка "Сити" в Лигу Чемпионов может перейти к пятой команде Премьер-Лиги

Если "Манчестер Сити" будет отстранен от участия в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей, место "горожан" в элитном европейском турнире займет пятая команда Премьер-Лиги.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что его организация "очень скоро" примет решение о возможном наказании "Сити" после серии газетных публикаций о многократных нарушениях ФФП, допущенных английским клубом.



Существует вероятность, что вновь вскрывшиеся обстоятельства заставят УЕФА ужесточить то наказание — денежный штраф в 18 миллионов фунтов — которое "Сити" уже понес в 2014 году.



Как сообщает Sky Sports, речь может идти об отлучении клуба с "Этихад" от Лиги Чемпионов минимум один сезон. Однако это не будет означать, что при таком раскладе Англия потеряет одного представителя в элитном турнире — четвертая путевка перейдет к команде, которая финиширует в Премьер-Лиге пятой.