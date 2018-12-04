Путевка "Сити" в Лигу Чемпионов может перейти к пятой команде Премьер-Лиги

Лига Чемпионов Если "Манчестер Сити" будет отстранен от участия в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей, место "горожан" в элитном европейском турнире займет пятая команда Премьер-Лиги.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что его организация "очень скоро" примет решение о возможном наказании "Сити" после серии газетных публикаций о многократных нарушениях ФФП, допущенных английским клубом.

Существует вероятность, что вновь вскрывшиеся обстоятельства заставят УЕФА ужесточить то наказание — денежный штраф в 18 миллионов фунтов — которое "Сити" уже понес в 2014 году.

Как сообщает Sky Sports, речь может идти об отлучении клуба с "Этихад" от Лиги Чемпионов минимум один сезон. Однако это не будет означать, что при таком раскладе Англия потеряет одного представителя в элитном турнире — четвертая путевка перейдет к команде, которая финиширует в Премьер-Лиге пятой.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 20:00

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  1. melwood-lfc 04.12.2018 22:02 # melwood-lfc
    короли на страпоне

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  2. olimpic14 04.12.2018 21:56 # olimpic14
    Ой, ну такой УНЫЛЫЙ ФОНАРЬ...))) Шейхи в состоянии купить это всё УЕФА несколько раз, а потом продать, и ещё раз купить...

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  3. firmino9 04.12.2018 20:43 # firmino9
    Будет прикольно если Мю будет пятым, и попадут в лч.
    Уже представляю улыбающийся лицо Моуриньо))) который останется еще на один сезон)))

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  4. slash-lfc 04.12.2018 20:37 # slash-lfc
    Ору с мешка ))

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  5. kolyandr 04.12.2018 20:33 # kolyandr
    скинуть в чемпионшип

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  6. abse 04.12.2018 20:17 # abse
    А если сити будет 6 по итогу сезона? Этот вариант даже не рассматривается?

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  7. chebrec 04.12.2018 20:16 # chebrec
    О5 на изи чемпик оформят((((((((((

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  8. element-ekb 04.12.2018 20:14 # element-ekb
    Зато у мю первая путевка в ле будет.

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  9. seregaball 04.12.2018 20:07 # seregaball
    в лигу 1 их,как ювентуса когда то,я уже не помню в каком году

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  10. blackdreamer 04.12.2018 20:03 # blackdreamer
    норм курам на шару отдадут
    мю хоть в ле бы попал
    пусть выкинут этот мешок денежный нахуй

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  11. naby-keita 04.12.2018 20:00 # naby-keita
    Норм затроллили м.ю.

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