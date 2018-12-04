Диуф считает переход в "Ливерпуль" главной ошибкой своей карьеры
Сенегальский нападающий Эль-Хаджи Диуф назвал переход в "Ливерпуль" главной ошибкой своей карьеры.
Летом 2002 Жерар Улье, тогда возглавлявший "красных", решил потратить 10 миллионов фунтов на приглашение Диуфа из "Ланса", а не выкупать Николя Анелька у ПСЖ после успешной аренды.
На тот момент у Эль-Хаджи были предложения и от других больших клубов, но он выбрал "Ливерпуль", где с треском провалился. Диуф отыграл за "красных" всего два сезона, в одном из которых не отличился не разу. Теперь сенегалец очень жалеет, что отправился на "Энфилд".
"Сегодня я могу сказать, что футболка, о ношении которой я жалею больше всего — это футболка "Ливерпуля". Если бы я смог заново переиграть ту часть своей карьеры, я бы отправился в "Барселону" или "Манчестер Юнайтед". В то время они тоже хотели меня", — сообщил Диуф RMC Sport.
04.12.2018 19:30
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Последние комментарии:
Этот верблюд - единственная девятка в истории Ливерпуля, ни забившая ни одного гола за сезон. Интересно, он думает, что в Барсе вытеснил бы Месси из основы?
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улье это копия ходжсона
такой же затупан был
помню как этот сенегальский пёс карал на чм и как лфк его подписал
тогда половину фапла еще даже не планировали сделать по пьяни
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Что-то пенсы некоторые на меня горят, хотя я не оскорблял вроде никого из них, ни Челси, ни игроков, а они всё ссут на кого-то, представляют, как другие ссут. Странные создания конечно. Может, правду чуют? Жаль их, будто это я им эмерсонов, дринквотеров, бакайок и морат покупал. Хорошо ещё Баркли три матча выдал неплохих, будет им что вспоминать до конца сезона, как главное доказательство топово проведённого прошлого зимнего ТО.
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