Диуф считает переход в "Ливерпуль" главной ошибкой своей карьеры

Сенегальский нападающий Эль-Хаджи Диуф назвал переход в "Ливерпуль" главной ошибкой своей карьеры.

Летом 2002 Жерар Улье, тогда возглавлявший "красных", решил потратить 10 миллионов фунтов на приглашение Диуфа из "Ланса", а не выкупать Николя Анелька у ПСЖ после успешной аренды.



На тот момент у Эль-Хаджи были предложения и от других больших клубов, но он выбрал "Ливерпуль", где с треском провалился. Диуф отыграл за "красных" всего два сезона, в одном из которых не отличился не разу. Теперь сенегалец очень жалеет, что отправился на "Энфилд".



"Сегодня я могу сказать, что футболка, о ношении которой я жалею больше всего — это футболка "Ливерпуля". Если бы я смог заново переиграть ту часть своей карьеры, я бы отправился в "Барселону" или "Манчестер Юнайтед". В то время они тоже хотели меня", — сообщил Диуф RMC Sport.