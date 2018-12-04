Клопп: "Подобное больше не повторится"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что инцидент с его забегом в центр поля после победного гола в мерсисайдском дерби против "Эвертона" никогда не повторится.

Ранее во вторник FA оштрафовала Клоппа, согласившегося с обвинениями в неподобающем поведении, на 8 тысяч фунтов.

Выступая перед прессой накануне выезда к "Бернли", Клопп вспомнил, что похожий инцидент уже был в его карьере — когда его "Майнц" играл с менхенгладбахской "Боруссией" в 2005 года. Однако Юрген уверяет, что теперь извлек для себя урок.

"Если честно, я абсолютно нормально отнесся к наказанию. Естественно, можно было бы обойтись и без этого забега. Если бы кто-нибудь делал подобное каждую неделю... Для этого и существуют правила — если ты их нарушишь, тебя накажут".

"Случившееся не изменить, и у меня нет с этим никаких проблем. Это совершенно нормально. Последний раз я совершил подобное около 14 лет назад. Наверное, спустя 14 лет я уже не так быстр".

"Я в любом случае не хотел этого. Поэтому я могу сказать сейчас, что подобное больше повторится. Этого нет среди вещей, которые я могу сделать снова. Последний раз подобное случалось очень давно. Это был очень особенный момент, вот и все".

"Я без проблем выплачу штраф. Все мы допускаем ошибки, и обычно я учусь на них — по крайней мере, на длительный период времени. Подобного больше не повторится", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки FA, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 541

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 04.12.2018 19:32 # brown-ale
    Видос топовый. Когда он споткнулся, я подумал это какая-то постанова.

    (ответить)

  2. reams 04.12.2018 19:30 # reams
    норм он хвост свой поджал перед ФА

    (ответить)

  3. arhangel777 04.12.2018 19:10 # arhangel777
    Поэтому я могу сказать сейчас, что подобное больше повторится.

    Он троллит ФА, или как?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: