Клопп: "Подобное больше не повторится"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что инцидент с его забегом в центр поля после победного гола в мерсисайдском дерби против "Эвертона" никогда не повторится.

Ранее во вторник FA оштрафовала Клоппа, согласившегося с обвинениями в неподобающем поведении, на 8 тысяч фунтов.



Выступая перед прессой накануне выезда к "Бернли", Клопп вспомнил, что похожий инцидент уже был в его карьере — когда его "Майнц" играл с менхенгладбахской "Боруссией" в 2005 года. Однако Юрген уверяет, что теперь извлек для себя урок.



"Если честно, я абсолютно нормально отнесся к наказанию. Естественно, можно было бы обойтись и без этого забега. Если бы кто-нибудь делал подобное каждую неделю... Для этого и существуют правила — если ты их нарушишь, тебя накажут".



"Случившееся не изменить, и у меня нет с этим никаких проблем. Это совершенно нормально. Последний раз я совершил подобное около 14 лет назад. Наверное, спустя 14 лет я уже не так быстр".



"Я в любом случае не хотел этого. Поэтому я могу сказать сейчас, что подобное больше повторится. Этого нет среди вещей, которые я могу сделать снова. Последний раз подобное случалось очень давно. Это был очень особенный момент, вот и все".



"Я без проблем выплачу штраф. Все мы допускаем ошибки, и обычно я учусь на них — по крайней мере, на длительный период времени. Подобного больше не повторится", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.





