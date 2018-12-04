Сарри хочет сохранить Луиса и Фабрегаса в "Челси"

Сеск Фабрегас, Маурицио Сарри и Давид Луис Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет заключить новые контракты с защитником Давидом Луисом и полузащитником Сеском Фабрегасом.

Как известно, контракты обоих игроков истекают в конце этого сезона, а это означает, что уже в следующем месяце Давид и Сеск смогут свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

Тем не менее, у "синих" есть политика в отношении возрастных игроков, и 31-летние Луис и Фабрегас могут рассчитывать лишь на новые сделки продолжительностью в 12 месяцев. Сарри остается надеяться, что из-за этого он не лишится важных для себя футболистов.

"Я разговаривал об этом с клубом один месяц назад. Я очень хорошо знаю, что это непростая ситуация, но я надеюсь, мы заключим новые контракты с ними обоими".

"Они очень важные игроки для нас. Сложно найти центрального защитника такого уровня и очень сложно найти центрального полузащитника столь же одаренного технически, как Фабрегас. Поэтому я думаю, они должны остаться с нами".

"Из-за существующей политики заключить с ними новые контракты будет очень сложно. Клуб хочет краткосрочный контракт, игроки хотят долгосрочный контакт, однако я думаю, мы сможем найти решение", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки контракты, Луис, Сарри, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 18:00

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  1. flash25rus 04.12.2018 19:16 # flash25rus
    Два отличных игра. Полит на любых условиях.

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  2. lexa-arsenal 04.12.2018 18:39 # lexa-arsenal
    Фабрикас же крыса, сарри ничему не учится

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  3. kedr 04.12.2018 18:31 # kedr
    Сеск... каким козлом нужно быть, что бы из без пяти минут легенды клуба превратится в полного мудака... так еще уметь надо... честно сказать кроме Кешли других примеров таких лютых метаморфоз так сразу и не припомню...

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  4. lfcynwa 04.12.2018 18:09 # lfcynwa
    Луис может начинать атаки первым пасом
    в остальном - дно дном

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  5. danny949494 04.12.2018 18:05 # danny949494
    Обоих аут:(

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