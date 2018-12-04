Сарри хочет сохранить Луиса и Фабрегаса в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет заключить новые контракты с защитником Давидом Луисом и полузащитником Сеском Фабрегасом.

Как известно, контракты обоих игроков истекают в конце этого сезона, а это означает, что уже в следующем месяце Давид и Сеск смогут свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



Тем не менее, у "синих" есть политика в отношении возрастных игроков, и 31-летние Луис и Фабрегас могут рассчитывать лишь на новые сделки продолжительностью в 12 месяцев. Сарри остается надеяться, что из-за этого он не лишится важных для себя футболистов.



"Я разговаривал об этом с клубом один месяц назад. Я очень хорошо знаю, что это непростая ситуация, но я надеюсь, мы заключим новые контракты с ними обоими".



"Они очень важные игроки для нас. Сложно найти центрального защитника такого уровня и очень сложно найти центрального полузащитника столь же одаренного технически, как Фабрегас. Поэтому я думаю, они должны остаться с нами".



"Из-за существующей политики заключить с ними новые контракты будет очень сложно. Клуб хочет краткосрочный контракт, игроки хотят долгосрочный контакт, однако я думаю, мы сможем найти решение", — цитирует Сарри Sky Sports.