Сарри хочет сохранить Луиса и Фабрегаса в "Челси"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет заключить новые контракты с защитником Давидом Луисом и полузащитником Сеском Фабрегасом.
Как известно, контракты обоих игроков истекают в конце этого сезона, а это означает, что уже в следующем месяце Давид и Сеск смогут свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.
Тем не менее, у "синих" есть политика в отношении возрастных игроков, и 31-летние Луис и Фабрегас могут рассчитывать лишь на новые сделки продолжительностью в 12 месяцев. Сарри остается надеяться, что из-за этого он не лишится важных для себя футболистов.
"Я разговаривал об этом с клубом один месяц назад. Я очень хорошо знаю, что это непростая ситуация, но я надеюсь, мы заключим новые контракты с ними обоими".
"Они очень важные игроки для нас. Сложно найти центрального защитника такого уровня и очень сложно найти центрального полузащитника столь же одаренного технически, как Фабрегас. Поэтому я думаю, они должны остаться с нами".
"Из-за существующей политики заключить с ними новые контракты будет очень сложно. Клуб хочет краткосрочный контракт, игроки хотят долгосрочный контакт, однако я думаю, мы сможем найти решение", — цитирует Сарри Sky Sports.
04.12.2018 18:00
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Последние комментарии:
Два отличных игра. Полит на любых условиях.
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Фабрикас же крыса, сарри ничему не учится
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Сеск... каким козлом нужно быть, что бы из без пяти минут легенды клуба превратится в полного мудака... так еще уметь надо... честно сказать кроме Кешли других примеров таких лютых метаморфоз так сразу и не припомню...
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Луис может начинать атаки первым пасом
в остальном - дно дном
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Обоих аут:(
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