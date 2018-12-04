"Сити" получил наибольшую компенсацию от ФИФА за ЧМ-2018

Бенжамен Менди и Фабиан Дельф За участие своих игроков на Чемпионате Мира в России "Манчестер Сити" получил 3.9 миллиона фунтов — наибольшую компенсацию клубам от ФИФА.

Всего на мундиаль в России делегировали своих игроков 416 клубов. За это ФИФА выплатила им суммарную компенсацию в размере 163 млн. фунтов.

Как уже было сказано, наибольшая выплата пришлась на чемпионов Премьер-Лиги. В топ-10 также вошли "Тоттенхэм" (3.42 млн. фунтов), "Челси" (3 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (2.85 млн. фунтов). Дополняют первую десятку "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Атлетико", "Ювентус" и "Монако".

Всего 38 английских клубов получили выплаты от ФИФА. Наименьшая сумма досталась "Барнсли" из Лиги Один — 19,500 фунтов.

Добавим, что сумма компенсации зависит от количества игроков, привлеченных в сборные, а также от длительности их пребывания на турнире, включая двухнедельный период перед стартом соревнования.

Выплаты ФИФА клубам за привлечение игроков на ЧМ-2018


Метки Манчестер Сити, ФИФА, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 17:30

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  1. kojan 04.12.2018 19:09 # kojan
    ливерня как всегда смотрит в очко выше стоящему...колбаса первая только завязывать шнурки РАДУЖНЫЕ бантиком...

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  2. ben-arfa 04.12.2018 18:22 # ben-arfa
    Миха, там 16,3 а не 163, исправь новость и купи калькулятор

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  3. griezmann 04.12.2018 18:07 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

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  4. mcfc-fantactic 04.12.2018 17:51 # mcfc-fantactic
    плять, понятно почему УЕФА про фейр плей забалаболили...бабосы почуяли.

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  5. mc-od 04.12.2018 17:45 # mc-od
    Топы.

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