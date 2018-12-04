"Сити" получил наибольшую компенсацию от ФИФА за ЧМ-2018

За участие своих игроков на Чемпионате Мира в России "Манчестер Сити" получил 3.9 миллиона фунтов — наибольшую компенсацию клубам от ФИФА.

Всего на мундиаль в России делегировали своих игроков 416 клубов. За это ФИФА выплатила им суммарную компенсацию в размере 163 млн. фунтов.



Как уже было сказано, наибольшая выплата пришлась на чемпионов Премьер-Лиги. В топ-10 также вошли "Тоттенхэм" (3.42 млн. фунтов), "Челси" (3 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (2.85 млн. фунтов). Дополняют первую десятку "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Атлетико", "Ювентус" и "Монако".



Всего 38 английских клубов получили выплаты от ФИФА. Наименьшая сумма досталась "Барнсли" из Лиги Один — 19,500 фунтов.



Добавим, что сумма компенсации зависит от количества игроков, привлеченных в сборные, а также от длительности их пребывания на турнире, включая двухнедельный период перед стартом соревнования.



