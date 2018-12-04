Агуэро получил травму на тренировке и рискует не сыграть с "Челси"

У нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро случился небольшой рецидив на тренировке, из-за чего его участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" находится под большим вопросом.

Напомним, аргентинский бомбардир не попал в заявку "горожан" на победную встречу с "Борнмутом" в минувшую субботу. Главный тренер Хосеп Гвардиола объяснил это тем, что Агуэро испытывает некоторый дискомфорт, а участие в матче могло бы отправить игрока в лазарет до Нового года.



Этих мер предосторожности оказалось недостаточно. По информации The Guardian, Серхио усугубил свое положение, получив повреждение приводящих мышц на тренировке команды в понедельник.



В результате 30-летний Агуэро не поехал с командой на выезд к "Уотфорду" во вторник вечером, а также рискует пропустить матч на "Стэмфорд Бридж" против "Челси" в субботу. Обычно такого рода травма требует до двух недель на восстановление.



Добавим, что в этом сезоне Агуэро забил 10 голов в 16 матчах. Еще недавно Серхио хвастал, что проведенная в конце прошлой кампании операция избавила его от хронических проблем с коленом, и теперь он снова может играть без боли.