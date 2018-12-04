Моуриньо пожаловался на кадровые проблемы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на кризис травм в преддверии домашнего матча против "Арсенал".
В своем предыдущем матче — 2:2 против "Саутгемптона" — кадровые проблемы заставили Моуриньо перевести свою команду на схему с тремя защитниками, двумя из которых стали номинальные полузащитники Неманья Матич и Скотт Мактоиней.
С тех пор ситуация только усугубилась — к усталости и болячкам игроков добавилась дисквалификация Эшли Янга. Поэтому Моуриньо заранее предупреждает, что состав "Юнайтед" будет далек от оптимального в среду вечером.
"Мы снова столкнемся со сложностями при определении состава. Нам снова придется что-то адаптировать и что-то компенсировать, чтобы сделать игру команды более сбалансированной. Но я убежден, что мы снова продемонстрируем дух и желание сражаться за победу", — сообщил MUTV.
04.12.2018 16:15
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пока лучший защитник помойки сидит на лавке палка матич и зеленый тимати играют в защите)
просто пошел на хуй с клуба
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ноет как сучка постоянно..как дырявый kojan анальный баклажан.
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Вероятно, будет его последним матчем у руля МЮ.
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Получат по полной.
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У них и с болелами проблемы. Кожан - пример.
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Соломку стелит уже заведомо. Хорош.
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