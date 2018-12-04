Моуриньо пожаловался на кадровые проблемы

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на кризис травм в преддверии домашнего матча против "Арсенал".

В своем предыдущем матче — 2:2 против "Саутгемптона" — кадровые проблемы заставили Моуриньо перевести свою команду на схему с тремя защитниками, двумя из которых стали номинальные полузащитники Неманья Матич и Скотт Мактоиней.

С тех пор ситуация только усугубилась — к усталости и болячкам игроков добавилась дисквалификация Эшли Янга. Поэтому Моуриньо заранее предупреждает, что состав "Юнайтед" будет далек от оптимального в среду вечером.

"Мы снова столкнемся со сложностями при определении состава. Нам снова придется что-то адаптировать и что-то компенсировать, чтобы сделать игру команды более сбалансированной. Но я убежден, что мы снова продемонстрируем дух и желание сражаться за победу", — сообщил MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 16:15

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  1. quavo 04.12.2018 17:29 # quavo
    пока лучший защитник помойки сидит на лавке палка матич и зеленый тимати играют в защите)
    просто пошел на хуй с клуба

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  2. frisby 04.12.2018 17:24 # frisby
    ноет как сучка постоянно..как дырявый kojan анальный баклажан.

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  3. vyrentz 04.12.2018 17:18 # vyrentz
    Вероятно, будет его последним матчем у руля МЮ.

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  4. element-ekb 04.12.2018 16:33 # element-ekb
    Получат по полной.

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  5. scouser2005 04.12.2018 16:31 # scouser2005
    У них и с болелами проблемы. Кожан - пример.

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  6. kanonirwest 04.12.2018 16:21 # kanonirwest
    Соломку стелит уже заведомо. Хорош.

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