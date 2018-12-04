Моуриньо пожаловался на кадровые проблемы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на кризис травм в преддверии домашнего матча против "Арсенал".

В своем предыдущем матче — 2:2 против "Саутгемптона" — кадровые проблемы заставили Моуриньо перевести свою команду на схему с тремя защитниками, двумя из которых стали номинальные полузащитники Неманья Матич и Скотт Мактоиней.



С тех пор ситуация только усугубилась — к усталости и болячкам игроков добавилась дисквалификация Эшли Янга. Поэтому Моуриньо заранее предупреждает, что состав "Юнайтед" будет далек от оптимального в среду вечером.



"Мы снова столкнемся со сложностями при определении состава. Нам снова придется что-то адаптировать и что-то компенсировать, чтобы сделать игру команды более сбалансированной. Но я убежден, что мы снова продемонстрируем дух и желание сражаться за победу", — сообщил MUTV.