15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник 4 декабря четырьмя поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ХАДДЕРСФИЛД 22:45



После яркого старта сезона "Борнмут" сбавил обороты и проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге. Правда, это во многом объясняется силой соперников, да и по игре "вишенки" выглядели вполне достойно. "Хаддерсфилд" в последнее время радует своих фанатов и даже смог подняться над зоной вылета, однако "терьеры" остаются худшей командой дивизиона по забитым голам — только девять. "Борнмут" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Хаддерсфилдом", одержав три победы.



Полузащитник "Борнмута" Дэн Гослинг едва ли успеет залечить колено в срок. Джефферсон Лерма снова доступен после дисквалификации.



FA отклонила апелляцию "Хаддерсфилда" на удаление Стива Мунье против "Брайтона", и теперь нападающий будет дисквалифицирован на три матча. Крис Леве едва приступил к тренировкам после травмы плеча.



БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:45



В преддверии так называемого дерби M23 "Брайтон" располагается на 11-й позиции, проиграв только один из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" находится значительно ниже, но минувший уикенд прервал свою серию из восьми поединков кряду без побед в чемпионате. В шести последних встречах соперников в рамках высшего дивизиона "орлам" удалось одержать лишь одну победу — 3:2 в апреле.



Защитник "Брайтона" Бруно Сальтор в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Хаддерсфилда". Алиреза Джаханбахш все еще травмирован, Дейл Стивен завершает отбывать дисквалификацию.



В лазарете "Кристал Пэлас" остается одинокий Кристиан Бентеке.



ВЕСТ ХЭМ — КАРДИФФ 22:45



"Вест Хэм" определенно прибавил и в пяти последних матчах Премьер-Лиги уступил только однажды — против действующего чемпиона "Манчестер Сити". "Молотобойцы" комфортно себя чувствуют против команд за пределами лидирующей группы, однако "Кардифф" может стать для них крепким орешком. Все три своих победы в этом сезоне "ласточки" одержали, уступая по ходу игры. Правда, в шести последних встречах соперников "Вест Хэм" ни разу не проиграл, а в пяти из них даже не пропускал.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тесты для защитников Фабиана Бальбуэны и Аарона Крессуэлла. Уинстон Рид, Райан Фредерикс, Карлос Санчес, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко по-прежнему травмированы.



Свой первый матч за "Кардифф" с августа может сыграть Натаниэль Мендес-Лэйнг. Эшли Ричардс, Грег Каннингем, Джо Беннетт и Кеннет Зохоре отсутствуют.



УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" проиграл три из четырех последних домашних матчей в Премьер-Лиге, в том числе 0:3 против "Ливерпуля". Однако "шершням" удалось доставить немало проблем главному сопернику "Манчестер Сити" по чемпионской гонке, и столь крупный счет выглядит немного несправедливым. Статистика целиком на стороне "горожан" — восемь побед в восьми последних встречах с "Уотфордом" с учетом всех соревнований.



Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли может сыграть впервые с января. Себастьян Предль и Дарил Янмат также выздоровели. Этьен Капу дисквалифицирован.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустит этот матч из-за мышечных проблем. У Александра Зинченко сломан нос. Кевин Де Брюйне пока не готов вернуться после травмы колена.