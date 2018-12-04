15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник 4 декабря четырьмя поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — ХАДДЕРСФИЛД 22:45
После яркого старта сезона "Борнмут" сбавил обороты и проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге. Правда, это во многом объясняется силой соперников, да и по игре "вишенки" выглядели вполне достойно. "Хаддерсфилд" в последнее время радует своих фанатов и даже смог подняться над зоной вылета, однако "терьеры" остаются худшей командой дивизиона по забитым голам — только девять. "Борнмут" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Хаддерсфилдом", одержав три победы.
Полузащитник "Борнмута" Дэн Гослинг едва ли успеет залечить колено в срок. Джефферсон Лерма снова доступен после дисквалификации.
FA отклонила апелляцию "Хаддерсфилда" на удаление Стива Мунье против "Брайтона", и теперь нападающий будет дисквалифицирован на три матча. Крис Леве едва приступил к тренировкам после травмы плеча.
БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:45
В преддверии так называемого дерби M23 "Брайтон" располагается на 11-й позиции, проиграв только один из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" находится значительно ниже, но минувший уикенд прервал свою серию из восьми поединков кряду без побед в чемпионате. В шести последних встречах соперников в рамках высшего дивизиона "орлам" удалось одержать лишь одну победу — 3:2 в апреле.
Защитник "Брайтона" Бруно Сальтор в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Хаддерсфилда". Алиреза Джаханбахш все еще травмирован, Дейл Стивен завершает отбывать дисквалификацию.
В лазарете "Кристал Пэлас" остается одинокий Кристиан Бентеке.
ВЕСТ ХЭМ — КАРДИФФ 22:45
"Вест Хэм" определенно прибавил и в пяти последних матчах Премьер-Лиги уступил только однажды — против действующего чемпиона "Манчестер Сити". "Молотобойцы" комфортно себя чувствуют против команд за пределами лидирующей группы, однако "Кардифф" может стать для них крепким орешком. Все три своих победы в этом сезоне "ласточки" одержали, уступая по ходу игры. Правда, в шести последних встречах соперников "Вест Хэм" ни разу не проиграл, а в пяти из них даже не пропускал.
"Вест Хэм" устроит фитнес-тесты для защитников Фабиана Бальбуэны и Аарона Крессуэлла. Уинстон Рид, Райан Фредерикс, Карлос Санчес, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко по-прежнему травмированы.
Свой первый матч за "Кардифф" с августа может сыграть Натаниэль Мендес-Лэйнг. Эшли Ричардс, Грег Каннингем, Джо Беннетт и Кеннет Зохоре отсутствуют.
УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Уотфорд" проиграл три из четырех последних домашних матчей в Премьер-Лиге, в том числе 0:3 против "Ливерпуля". Однако "шершням" удалось доставить немало проблем главному сопернику "Манчестер Сити" по чемпионской гонке, и столь крупный счет выглядит немного несправедливым. Статистика целиком на стороне "горожан" — восемь побед в восьми последних встречах с "Уотфордом" с учетом всех соревнований.
Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли может сыграть впервые с января. Себастьян Предль и Дарил Янмат также выздоровели. Этьен Капу дисквалифицирован.
Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустит этот матч из-за мышечных проблем. У Александра Зинченко сломан нос. Кевин Де Брюйне пока не готов вернуться после травмы колена.
04.12.2018 16:10
Просмотров: 991
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сидят фанаты Челси, мю, сити и лузерпуля! Зашёл вопрос о том, кто чем гордится у своих клубов за последние лет 10. Фанат Челси пафосно начинает:
-несколько чемпиками, лч, короли Европы 2 года подряд, куча рекордов, Шат ап лузеры!
Фанат мю из под шконки:
-чемпики и минеты барсе, все все не бейте, я ухожу(( (хнык хнык)
Фанат сити так уверенно заявляет:
-мы всех и все купили, вуахаха!! (И тут же получает с ноги в е6асосину от пенса)
Пришло время вставить свое никчемное мнение колбаснику:
-отсос в финале лч, несколько просраных финалов, 0 трофеев и куча антирекорд, гыыхаа эхехе))))
Все смотрят на него как на полного дауна и только какой-то гг из под шконки подпе3дывает:
-хи хи хи лошаары бестрофейные)))))
(ответить)
Ставим 1х на Уотфорд, Сити потеряет очки, в команде уже начался раздел, из ЛЧ отчислят, трансферы запретят, уйдет Пеп, Шейхи продадут глуб какому то китайцу, начало конца. РИП 2008-2019
(ответить)
Так ору с колбасников когда они меряются письками с ситюков и, у одних 2-й чемпик и другие кубки а у портовня отсос в финале лч на кону, 6лять они существуют.ка гордятся что их разье6аали как шлюх в одну калитку и ещё обоссал что пол команды ныла как девочки, ахахахаа ору просто!))
(ответить)
петушки в красном раскукарекались, пройдем по порядку.
girasimus - очевидный пидар, что тут говорить. но мало ему сосать хуи, так он еще пытается строить из себя некую ванду с предсказанием счета, хотя предсказать он может лишь количество хуев за своей щекой. умолкни мразь, и без тебя на этом свете и сайте слишком много поноса.
liverpool 2312 просто ущербное говно, которому не хватает ни мозгов ни индвидуальности на то чтобы себе ник придумать, а туда же лезет, комментирует, мол кто такие Арсенал. Иди лучше присади на клыка girasmusu авось прокатит твой гнилостный трючок спрятаться за брендом этой помойки, отсосет тебе эта машка гнилозубая.
electric тут тоже все понятно. шлюха мать, разнорабочий отчим, который регулярно поебывает его в жепу по пьяни. и теперь electric затаил злобу и агрессию на весь мир, чето там когото возить по полю хочет, хотя все что он возит это свое очько наполненное протухшей спермой отчима. еще и ник взял себе такой типа отчим разнорабочий а я буду ниибаца илитный electric. пожуй гавна петушок!
(ответить)
БОРНМУТ — ХАДДЕРСФИЛД - ТБ 1,5
БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС - 12
ВЕСТ ХЭМ — КАРДИФФ ТМ 2,5
УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ Ф(-2)
Норм сыграет, как думаете?
(ответить)
КОРОЛИ на Троне !
(ответить)
Манчестер Сити без шансов накажет.
(ответить)
Шыти выиибит.
(ответить)
хозяева на классе!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий