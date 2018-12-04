Юрген Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за забег в центр поля

FA оперативно поставила точку в деле с чересчур буйным празднованием гола Юргеном Клоппом, оштрафован главного тренера "Ливерпуля" на 8 тысяч фунтов.

Напомним, лишь накануне Ассоциация обвинила Клоппа в неподобающем поведении после инцидента, когда в концовке воскресного дерби против "Эвертона" Юрген выбежал в центр поля, празднуя победный гол Дивока Ориги.



Немецкому специалисту было дано время до вечера четверга, чтобы предоставить свой ответ, однако Клопп незамедлительно согласился с обвинениями, и сегодня FA избрала меру наказания в виде относительно скромного штрафа.



Оштрафовав Клоппа на 8 тыс. фунтов, Ассоциация также предупредила Юргена, что повторная провинность повлечет за собой более суровые санкции.