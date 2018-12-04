Юрген Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за забег в центр поля

Юрген Клопп FA оперативно поставила точку в деле с чересчур буйным празднованием гола Юргеном Клоппом, оштрафован главного тренера "Ливерпуля" на 8 тысяч фунтов.

Напомним, лишь накануне Ассоциация обвинила Клоппа в неподобающем поведении после инцидента, когда в концовке воскресного дерби против "Эвертона" Юрген выбежал в центр поля, празднуя победный гол Дивока Ориги.

Немецкому специалисту было дано время до вечера четверга, чтобы предоставить свой ответ, однако Клопп незамедлительно согласился с обвинениями, и сегодня FA избрала меру наказания в виде относительно скромного штрафа.

Оштрафовав Клоппа на 8 тыс. фунтов, Ассоциация также предупредила Юргена, что повторная провинность повлечет за собой более суровые санкции.


Метки FA, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 15:10

Количество просмотров Просмотров: 1247

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  1. gerrard08 04.12.2018 16:43 # gerrard08
    Чисто чтоб заткнуть долбаебов, которые уже в тюрьму Юргена отправляют и прочих пиявок.

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  2. skychnie-oboi 04.12.2018 16:00 # skychnie-oboi
    Клоп истинный топ и супер психолог.Сразу согласился и обезоружил кабинетников.ИМ главное замесы устроить и выдрочить потом тренера по букве закона, который там что то отпирается и мансует.
    А тут все карты им спутали - и дали дежурку по лайту.

    Ну какой же Клоп ТОП!

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  3. liverbro 04.12.2018 15:59 # liverbro
    Кожан-конченный еблан.и это не лечится

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  4. sasykbai 04.12.2018 15:44 # sasykbai
    Забег на 8 тысяч фунтов

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  5. slash-lfc 04.12.2018 15:34 # slash-lfc
    Лол. Клопп-батя))

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  6. naby-keita 04.12.2018 15:32 # naby-keita
    тьфу на тебя, ФА

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  7. kojan 04.12.2018 15:24 # kojan
    пожалели юродивого, FA всегда относилась к "великому" клубу как к неполноценным, жалела порченных умом...

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  8. reams 04.12.2018 15:20 # reams
    Мде, ну что это за наказание, отделался лёгким испугом

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  9. electric 04.12.2018 15:16 # electric
    Справедливо!

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