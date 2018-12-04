Юрген Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за забег в центр поля
FA оперативно поставила точку в деле с чересчур буйным празднованием гола Юргеном Клоппом, оштрафован главного тренера "Ливерпуля" на 8 тысяч фунтов.
Напомним, лишь накануне Ассоциация обвинила Клоппа в неподобающем поведении после инцидента, когда в концовке воскресного дерби против "Эвертона" Юрген выбежал в центр поля, празднуя победный гол Дивока Ориги.
Немецкому специалисту было дано время до вечера четверга, чтобы предоставить свой ответ, однако Клопп незамедлительно согласился с обвинениями, и сегодня FA избрала меру наказания в виде относительно скромного штрафа.
Оштрафовав Клоппа на 8 тыс. фунтов, Ассоциация также предупредила Юргена, что повторная провинность повлечет за собой более суровые санкции.
04.12.2018 15:10
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Чисто чтоб заткнуть долбаебов, которые уже в тюрьму Юргена отправляют и прочих пиявок.
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Клоп истинный топ и супер психолог.Сразу согласился и обезоружил кабинетников.ИМ главное замесы устроить и выдрочить потом тренера по букве закона, который там что то отпирается и мансует.
А тут все карты им спутали - и дали дежурку по лайту.
Ну какой же Клоп ТОП!
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Кожан-конченный еблан.и это не лечится
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Забег на 8 тысяч фунтов
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Лол. Клопп-батя))
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тьфу на тебя, ФА
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пожалели юродивого, FA всегда относилась к "великому" клубу как к неполноценным, жалела порченных умом...
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Мде, ну что это за наказание, отделался лёгким испугом
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Справедливо!
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