Фабиньо: "У меня нет ни единой причины уходить из "Ливерпуля"

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что не видит "ни единой причины" для себя, чтобы уйти из мерсисайдского клуба.

Перед недавним матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ в прессе ходили настойчивые слухи о том, что боссы французского клуба используют визит "красных" в Париж, чтобы договориться о приобретении Фабиньо.

Также таблоиды сообщали, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп открыт к продаже 25-летнего бразильца, на место которого он собирается пригласить Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" или Усмана Дембеле из "Барселоны".

Карьера Фабиньо в "Ливерпуле" после перехода из "Монако" прошлым летом действительно начиналась очень непросто и могла навести игрока на мысли о смене клуба, однако в последние недели ситуация изменилась, и после 90 сыгранных минут в воскресном дерби против "Эвертона" бразилец дал ясно понять, где видит свое будущее.

"Мне рассказывали о каких-то историях в прессе, но я никогда не говорил, что хочу уйти из "Ливерпуля". Я знал, что должен буду терпеливо ждать своего шанса. Я счастлив в "Ливерпуле", и у меня нет ни единой причины уходить".

"Я всегда знал, что это переходный период для меня. Я никогда не жаловался и не плакал по поводу своей судьбы. Я находил утешение в тренировках и знал, что мой шанс придет. Теперь я лишь надеюсь увеличивать количество своего игрового времени", — сообщил Фабиньо UOL Esporte.


Метки Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 15:00

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  1. silva77 04.12.2018 17:23 # silva77
    Медленный черепаха

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  2. liverfun 04.12.2018 17:11 # liverfun
    хорош в отборе на чужой половине поля и в игре последним защем, в центре надо еще нарабатывать навык

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  3. kolyandr 04.12.2018 17:09 # kolyandr
    вполне неплохо играет и главное вперед не боится пасовать

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  4. frisby 04.12.2018 17:06 # frisby
    Пока очень медлительный дровосек..пора учиться быстрее отдупляться

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  5. radik86radik 04.12.2018 16:44 # radik86radik
    Против команд типо Сити или гунеров не тянет, медленно отрабатывает. Просто скорость не та. А против середняков нормально в отборе работает, с ирисками был весьма неплох, например.

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  6. naby-keita 04.12.2018 15:33 # naby-keita
    so far он провёл the best performance в Ливерпуле

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  7. electric 04.12.2018 15:31 # electric
    Топарь жутчайший.

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  8. mancunia-planet 04.12.2018 15:11 # mancunia-planet
    хорош в отборе, скоростей не хватает стартовых, долговязый

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