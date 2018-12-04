Фабиньо: "У меня нет ни единой причины уходить из "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что не видит "ни единой причины" для себя, чтобы уйти из мерсисайдского клуба.
Перед недавним матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ в прессе ходили настойчивые слухи о том, что боссы французского клуба используют визит "красных" в Париж, чтобы договориться о приобретении Фабиньо.
Также таблоиды сообщали, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп открыт к продаже 25-летнего бразильца, на место которого он собирается пригласить Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" или Усмана Дембеле из "Барселоны".
Карьера Фабиньо в "Ливерпуле" после перехода из "Монако" прошлым летом действительно начиналась очень непросто и могла навести игрока на мысли о смене клуба, однако в последние недели ситуация изменилась, и после 90 сыгранных минут в воскресном дерби против "Эвертона" бразилец дал ясно понять, где видит свое будущее.
"Мне рассказывали о каких-то историях в прессе, но я никогда не говорил, что хочу уйти из "Ливерпуля". Я знал, что должен буду терпеливо ждать своего шанса. Я счастлив в "Ливерпуле", и у меня нет ни единой причины уходить".
"Я всегда знал, что это переходный период для меня. Я никогда не жаловался и не плакал по поводу своей судьбы. Я находил утешение в тренировках и знал, что мой шанс придет. Теперь я лишь надеюсь увеличивать количество своего игрового времени", — сообщил Фабиньо UOL Esporte.
04.12.2018 15:00
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Медленный черепаха
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хорош в отборе на чужой половине поля и в игре последним защем, в центре надо еще нарабатывать навык
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вполне неплохо играет и главное вперед не боится пасовать
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Пока очень медлительный дровосек..пора учиться быстрее отдупляться
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Против команд типо Сити или гунеров не тянет, медленно отрабатывает. Просто скорость не та. А против середняков нормально в отборе работает, с ирисками был весьма неплох, например.
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so far он провёл the best performance в Ливерпуле
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Топарь жутчайший.
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хорош в отборе, скоростей не хватает стартовых, долговязый
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