Мерсон: "Моуриньо дисквалифицировали бы на 25 матчей за такое"

Юрген Клопп Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подвергся бы суровому наказанию, если бы отпраздновал гол, как это сделал его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп в дерби против "Эвертона".

Напомним, Клопп выбежал в центр поля после того, как на исходе компенсированного времени нападающий Дивок Ориги принес "красным" минимальную победу в мерсисайдском дерби.

Несмотря на последующие извинения Юргена, накануне FA предъявила ему обвинения в неподобающем поведении. Характер наказания, которому может подвергнуться Клопп, неясен, однако Мерсон абсолютно уверен, что Моуриньо наказали бы строже.

"Думаю, для Моуриньо это была бы дисквалификация на 25 матчей".

"Представьте Жозе на его месте. Его бы удалили на трибуны сразу, как он вернулся в техническую зону. Жозе удалили в матче с "Саутгемптоном", когда он просто вышел за свою техническую зону".

"Налицо двойные стандарты. Каждый любит Юргена Клоппа, за исключением фанатов "Манчестер Юнайтед". Это один из тех случаев, когда тебе пригрозят пальчиком и попросят больше так не делать — ведь никто не пострадал, и даже у Марку Силвы не было претензий", — сообщил Мерсон в эфире The Debate.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Мерсон, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 14:35

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Последние комментарии:




  1. liverfun 04.12.2018 17:10 # liverfun
    наказание и так слишком сурово. а мерсон норм подгорел, хотя сам в конце признал, что даже у силвы не было претензий.
    мавриньо рецедивист, поэтому его наказывают. тот же ассистент сарри устроил представление похлеще, которые переросло в потасовку, и все сошло с рук

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  2. radik86radik 04.12.2018 16:48 # radik86radik
    Нарушение того типа, как например снять футболку на радостях после забитого гола. Наказывается карточкой, но ни опасности ни осуждения не несет. Ну, кроме тупых ебланов и откровенных хейтеров.

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  3. gerrard08 04.12.2018 16:39 # gerrard08
    Тупая ггшка которая хочет хайпануться за счет топа.
    Все дело в том что переводчик уже всех заебал своим нытьем и нападками на судей и вообще на всех, а энергетика Клопа людей тольпо очаровывает.

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  4. scouser2005 04.12.2018 16:37 # scouser2005
    Двойной стандарт тут только один:
    1) людям вне их пристрастий, всегда нравится позитив, искренняя радость и душевность и
    2) люди терпеть не могут проявление злобы и ненависти даже от своих соратников и сторонников.

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  5. fc-oil 04.12.2018 16:23 # fc-oil
    Истину глаголет. Португеза за пинание бутылки выгнали, а этот псих что только не творит на бровке.

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  6. bezvizdestroyer 04.12.2018 16:12 # bezvizdestroyer
    Бля как же заепали эти придурки эксперты, иди те на х*й ааа

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  7. kedr 04.12.2018 15:25 # kedr
    Моуриньо свой карт бланш давно уже выбрал...)

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  8. naby-keita 04.12.2018 15:21 # naby-keita
    Моур сам такое вытворял несколько раз и ничего ему не прилетало
    Так что не надо тут ля-ля

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  9. kojan 04.12.2018 15:13 # kojan
    отношение к ливер-коучу как к убогому, а убогих обижать нельзя...

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  10. chufrik 04.12.2018 15:05 # chufrik
    Мерсон уже давно кукухой поехал.

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  11. parlor3 04.12.2018 14:53 # parlor3
    Юргену можно!!!

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  12. mancunia-planet 04.12.2018 14:41 # mancunia-planet
    ну тренировать то Ливер тоже наказание, и похлеще)

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  13. kos9k 04.12.2018 14:37 # kos9k
    португал сам создал себе репутацию уебана, поэтому и наказывают строже остальных

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