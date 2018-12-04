Мерсон: "Моуриньо дисквалифицировали бы на 25 матчей за такое"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подвергся бы суровому наказанию, если бы отпраздновал гол, как это сделал его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп в дерби против "Эвертона".
Напомним, Клопп выбежал в центр поля после того, как на исходе компенсированного времени нападающий Дивок Ориги принес "красным" минимальную победу в мерсисайдском дерби.
Несмотря на последующие извинения Юргена, накануне FA предъявила ему обвинения в неподобающем поведении. Характер наказания, которому может подвергнуться Клопп, неясен, однако Мерсон абсолютно уверен, что Моуриньо наказали бы строже.
"Думаю, для Моуриньо это была бы дисквалификация на 25 матчей".
"Представьте Жозе на его месте. Его бы удалили на трибуны сразу, как он вернулся в техническую зону. Жозе удалили в матче с "Саутгемптоном", когда он просто вышел за свою техническую зону".
"Налицо двойные стандарты. Каждый любит Юргена Клоппа, за исключением фанатов "Манчестер Юнайтед". Это один из тех случаев, когда тебе пригрозят пальчиком и попросят больше так не делать — ведь никто не пострадал, и даже у Марку Силвы не было претензий", — сообщил Мерсон в эфире The Debate.
04.12.2018 14:35
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Последние комментарии:
наказание и так слишком сурово. а мерсон норм подгорел, хотя сам в конце признал, что даже у силвы не было претензий.
мавриньо рецедивист, поэтому его наказывают. тот же ассистент сарри устроил представление похлеще, которые переросло в потасовку, и все сошло с рук
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Нарушение того типа, как например снять футболку на радостях после забитого гола. Наказывается карточкой, но ни опасности ни осуждения не несет. Ну, кроме тупых ебланов и откровенных хейтеров.
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Тупая ггшка которая хочет хайпануться за счет топа.
Все дело в том что переводчик уже всех заебал своим нытьем и нападками на судей и вообще на всех, а энергетика Клопа людей тольпо очаровывает.
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Двойной стандарт тут только один:
1) людям вне их пристрастий, всегда нравится позитив, искренняя радость и душевность и
2) люди терпеть не могут проявление злобы и ненависти даже от своих соратников и сторонников.
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Истину глаголет. Португеза за пинание бутылки выгнали, а этот псих что только не творит на бровке.
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Бля как же заепали эти придурки эксперты, иди те на х*й ааа
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Моуриньо свой карт бланш давно уже выбрал...)
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Моур сам такое вытворял несколько раз и ничего ему не прилетало
Так что не надо тут ля-ля
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отношение к ливер-коучу как к убогому, а убогих обижать нельзя...
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Мерсон уже давно кукухой поехал.
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Юргену можно!!!
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ну тренировать то Ливер тоже наказание, и похлеще)
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португал сам создал себе репутацию уебана, поэтому и наказывают строже остальных
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