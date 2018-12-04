Мерсон: "Моуриньо дисквалифицировали бы на 25 матчей за такое"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подвергся бы суровому наказанию, если бы отпраздновал гол, как это сделал его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп в дерби против "Эвертона".

Напомним, Клопп выбежал в центр поля после того, как на исходе компенсированного времени нападающий Дивок Ориги принес "красным" минимальную победу в мерсисайдском дерби.



Несмотря на последующие извинения Юргена, накануне FA предъявила ему обвинения в неподобающем поведении. Характер наказания, которому может подвергнуться Клопп, неясен, однако Мерсон абсолютно уверен, что Моуриньо наказали бы строже.



"Думаю, для Моуриньо это была бы дисквалификация на 25 матчей".



"Представьте Жозе на его месте. Его бы удалили на трибуны сразу, как он вернулся в техническую зону. Жозе удалили в матче с "Саутгемптоном", когда он просто вышел за свою техническую зону".



"Налицо двойные стандарты. Каждый любит Юргена Клоппа, за исключением фанатов "Манчестер Юнайтед". Это один из тех случаев, когда тебе пригрозят пальчиком и попросят больше так не делать — ведь никто не пострадал, и даже у Марку Силвы не было претензий", — сообщил Мерсон в эфире The Debate.