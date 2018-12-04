Моуриньо уверен, что МЮ поднимется минимум на одну строчку вверх к концу сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо согласен, что пребывание на седьмой позиции в Премьер-Лиге является неприемлемым для его клуба.

После ничейных результатов против "Кристал Пэлас" и "Саутгемптона" отставание "красных дьяволов" от лидирующего "Манчестер Сити" возросло до 16 очков. Теперь даже ворваться в топ-4 "Юнайтед" будет затруднительно, учитывая разницу в качестве игры между командой Моуриньо и конкурентами.



В преддверии матча против "Арсенала" Моуриньо признал, что "Юнайтед" выступает недостаточно хорошо. Однако Жозе уверен, что "дьяволы" еще совершат рывок вверх по таблице — хотя бы на одну строчку вверх.



"Я могу согласиться, что "Манчестер Юнайтед" никогда не должен занимать седьмое место, какие бы феноменальные инвестиции ни совершил "Эвертон", значительно укрепивший свою команду относительно прошлого сезона".



"Но я не думаю, что "Эвертон" будет опережать "Манчестер Юнайтед" к концу сезона. Думаю, для всех очевидно, что есть шесть команд, которые должны остаться на шести первых позициях".



"Каждый знает, что две из этих команд останутся за пределами топ-4. В прошлом сезоне не повезло "Арсеналу" и "Челси", в этом сезоне может не повезти кому-то другому из этой шестерки".



"Кто лучший среди этих шести? Какая команда обладает наибольшим потенциалом? Кто обладает наименьшим потенциалом? Какая команда выступает лучше? Кто выступает не так хорошо?"



"Думаю, мы будем постоянно ходить около этих вопросов и ответов, но мне кажется, что в конце сезона в топ-6 будут те самые команды, которые, как мы знаем, должны там быть", — цитирует Моуриньо Sky Sports.