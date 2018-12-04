Моуриньо уверен, что МЮ поднимется минимум на одну строчку вверх к концу сезона
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо согласен, что пребывание на седьмой позиции в Премьер-Лиге является неприемлемым для его клуба.
После ничейных результатов против "Кристал Пэлас" и "Саутгемптона" отставание "красных дьяволов" от лидирующего "Манчестер Сити" возросло до 16 очков. Теперь даже ворваться в топ-4 "Юнайтед" будет затруднительно, учитывая разницу в качестве игры между командой Моуриньо и конкурентами.
В преддверии матча против "Арсенала" Моуриньо признал, что "Юнайтед" выступает недостаточно хорошо. Однако Жозе уверен, что "дьяволы" еще совершат рывок вверх по таблице — хотя бы на одну строчку вверх.
"Я могу согласиться, что "Манчестер Юнайтед" никогда не должен занимать седьмое место, какие бы феноменальные инвестиции ни совершил "Эвертон", значительно укрепивший свою команду относительно прошлого сезона".
"Но я не думаю, что "Эвертон" будет опережать "Манчестер Юнайтед" к концу сезона. Думаю, для всех очевидно, что есть шесть команд, которые должны остаться на шести первых позициях".
"Каждый знает, что две из этих команд останутся за пределами топ-4. В прошлом сезоне не повезло "Арсеналу" и "Челси", в этом сезоне может не повезти кому-то другому из этой шестерки".
"Кто лучший среди этих шести? Какая команда обладает наибольшим потенциалом? Кто обладает наименьшим потенциалом? Какая команда выступает лучше? Кто выступает не так хорошо?"
"Думаю, мы будем постоянно ходить около этих вопросов и ответов, но мне кажется, что в конце сезона в топ-6 будут те самые команды, которые, как мы знаем, должны там быть", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
04.12.2018 14:05
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Последние комментарии:
Удачи в ЛЕ-2!
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напомню нетленку: Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моур четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Для Венгера титулом было 4-е место, для Моура теперь - 6-е, лол. Удачи МЮ в следующих сезонах.
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А- амбиции)))
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Это уже не смешно
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нормально своих к шестому месту готовит))))
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если только на одну, то кто будет тренером МЮ со следующего сезона?
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если не получится в ЛЧ попасть, то лучше будет мимо ЛЕ пролететь.
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Великий МЮ поднимается с колен.
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