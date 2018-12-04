Азар: "Лофтус-Чик станет одним из лучших полузащитников в стране"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар уверен, что его одноклубник Рубен Лофтус-Чик станет одним из лучших полузащитников в стране.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после успешного сезона в аренде в "Кристал Пэлас", Лофтус-Чик пока не стал основным игроком в своем родном клубе. В рамках Премьер-Лиги Рубен еще не выходил в стартовом составе, отметившись лишь четырьмя появлениями на замену.



Тем не менее, это не помешало 22-летнему англичанину продемонстрировать свой талант, забив пять голов в шести последних матчах, включая победу 2:0 над "Фулхэмом" в воскресенье. Азар уверен, что Лофтус-Чик преодолеет трудности и станет большой звездой.



"Он великолепный игрок. Все мы знаем это. Я тренировался с ним на протяжении пяти лет. Я видел его, когда он был молод. Сейчас он уже не так молод, но все еще способен прибавить. Думаю, в будущем он станет одним из лучших полузащитников в стране", — сообщил Азар Sky Sports.