"Саутгемптон" согласовал условия контракта с Хазенхюттлем
Австрийский тренер Ральф Хазенхюттль договорился об условиях трехлетнего контакта с "Саутгемптоном".
Попрощавшись с Марком Хьюзом в понедельник, "святые" сразу же обратили свой взор на 51-летнего Хазенхюттля, и тот проявил заинтересованность к работе на "Сент Мэри".
За прошедшие с тех пор 24 часа "Саутгемптону" удалось не только заручиться принципиальным согласием Ральфа, но и договориться об основных положениях контракта до 2021 года.
Как сообщает Sky Sports, теперь австрийский специалист немедленно направляется в Англию, собираясь посетить в качестве зрителя матч "святых" в Премьер-Лиге против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в среду вечером.
Добавим, что Хазенхюттль находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "РБ Лейпциг".
04.12.2018 13:00
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