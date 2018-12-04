"Саутгемптон" согласовал условия контракта с Хазенхюттлем

Австрийский тренер Ральф Хазенхюттль договорился об условиях трехлетнего контакта с "Саутгемптоном".

Попрощавшись с Марком Хьюзом в понедельник, "святые" сразу же обратили свой взор на 51-летнего Хазенхюттля, и тот проявил заинтересованность к работе на "Сент Мэри".



За прошедшие с тех пор 24 часа "Саутгемптону" удалось не только заручиться принципиальным согласием Ральфа, но и договориться об основных положениях контракта до 2021 года.



Как сообщает Sky Sports, теперь австрийский специалист немедленно направляется в Англию, собираясь посетить в качестве зрителя матч "святых" в Премьер-Лиге против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в среду вечером.



Добавим, что Хазенхюттль находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "РБ Лейпциг".