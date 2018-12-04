Увольнение Хьюза стоило "Саутгемптону" 6 миллионов фунтов

Марк Хьюз Поспешное расставание с Марком Хьюзом обошлось "Саутгемптону" в 6 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Домашняя ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу переполнила чашу терпения "святых", и руководство клуба указало на дверь своему главному тренеру.

Хьюз покидает "Сент Мэри" с удручающей статистикой, не выиграв ни одного из 10 последний матчей Премьер-Лиги, однако утешением для валлийского специалиста станет приличная компенсация.

Дело в том, что Марк лишь в мае заключил новый трехлетний контракт, который стал для него наградой за спасение "Саутгемптона" от вылета из Премьер-Лиги. Досрочное расторжение столь длительного трудового договора стоило клубу 6 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.

Отметим, что Хьюз стал первым тренеров в эру Премьер-Лиги, дважды уволенным в течение одного календарного года — всего лишь в январе от услуг Марка отказался "Стоук".

За свою тренерскую карьеру Хьюз заработал в качестве компенсаций за досрочное увольнение едва ли не больше, чем в качестве зарплаты — "Манчестер Сити", КПР, "Стоук" и "Саугемптон" суммарно были вынуждены потратить 18 млн. фунтов за отказ от сотрудничества с Марком.


Метки Саутгемптон, тренеры, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 12:00

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  1. carrick-16 04.12.2018 13:59 # carrick-16
    Этого бомжа зачем назначали ваще

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  2. chebrec 04.12.2018 12:42 # chebrec
    Ахахахахахахаха нормально!!!

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  3. manutd-20champ 04.12.2018 12:30 # manutd-20champ
    красавчик
    уще бы мавринью так же, было бы песня

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  4. firmino9 04.12.2018 12:27 # firmino9
    Норм так 18 млн на жизнь))) Всем также желаю)

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