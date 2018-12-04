Увольнение Хьюза стоило "Саутгемптону" 6 миллионов фунтов

Поспешное расставание с Марком Хьюзом обошлось "Саутгемптону" в 6 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Домашняя ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу переполнила чашу терпения "святых", и руководство клуба указало на дверь своему главному тренеру.



Хьюз покидает "Сент Мэри" с удручающей статистикой, не выиграв ни одного из 10 последний матчей Премьер-Лиги, однако утешением для валлийского специалиста станет приличная компенсация.



Дело в том, что Марк лишь в мае заключил новый трехлетний контракт, который стал для него наградой за спасение "Саутгемптона" от вылета из Премьер-Лиги. Досрочное расторжение столь длительного трудового договора стоило клубу 6 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.



Отметим, что Хьюз стал первым тренеров в эру Премьер-Лиги, дважды уволенным в течение одного календарного года — всего лишь в январе от услуг Марка отказался "Стоук".



За свою тренерскую карьеру Хьюз заработал в качестве компенсаций за досрочное увольнение едва ли не больше, чем в качестве зарплаты — "Манчестер Сити", КПР, "Стоук" и "Саугемптон" суммарно были вынуждены потратить 18 млн. фунтов за отказ от сотрудничества с Марком.