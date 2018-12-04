Аспиликуэта сможет остаться в "Челси" до 2022 года

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заключил новый контракт, связав свое будущее с лондонским клубом до 2022 года.

Сесар присоединился к "синим" в 2012 году из "Марселя" и с тех пор сыграл 298 матчей за клуб. За это время Аспиликуэта завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



Также Аспиликуэта проявил себя как большой универсал, успев поиграть на позициях левого защитника, правого защитника и в качестве одного из трех центральных защитников. А в этом сезоне Сесар регулярно надевает капитанскую повязку.



Сегодня 29-летний испанец заключил с "Челси" новую сделку, которая увеличит его зарплату со 120 до 150 тысяч фунтов в неделю и которая позволит ему провести на "Стэмфорд Бридж" целое десятилетие.



"Я по-настоящему счастлив продлить свое пребывание в "Челси". С момента своего перехода я получал удовольствие и ощущал ответственность от выступлений за этот клуб, за этих болельщиков, и каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь изо всех сил. Надеюсь, мы еще значительно прибавим и сможем сохранить "Челси" там, где следует", — сообщил Аспиликуэта.



Добавим, что в этом сезоне Аспиликуэта сыграл каждую минуту первых 14 матчей команды Маурицио Сарри в Премьер-Лиге.