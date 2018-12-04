Эмери: "Вопрос о будущем Рэмси закрыт"

Аарон Рэмси Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что его клуб не будет пересматривать свое решение не предлагать новый контракт полузащитнику Аарону Рэмси.

Появившись на замену в перерыве воскресного дерби против "Тоттенхэма", Рэмси помог "канонирам" одержать яркую победу со счетом 4:2. Аарон великолепно себя проявил, а после матча легенда "Арсенала" Рэй Парлор даже обратился к Эмери, призвав того избавиться от Месута Озила и сохранить валлийца.

Однако решение не продлевать истекающий в конце сезона контракт Рэмси — окончательное. Эмери считает этот вопрос "закрытым".

"Его будущее очень важно для него и его семьи, но я хочу, чтобы в настоящем он был сосредоточен на "Арсенале". Думаю, в последних матчах он это демонстрирует".

"Он сохраняет концентрацию, и это помогает нам. Конечно, ему нужно думать о своем будущем, будущем своей семьи. Если он будет играть так, как в воскресенье, их будет ждать лучшее будущее".

"Может ли Рэмси все еще остаться в "Арсенале"? Это разговор не для сегодняшнего дня и не для меня. Это вопрос, который был закрыт один или два месяца назад. В данный момент важнее всего, что он работает с улыбкой, а его самоотдача и концентрация, как в воскресенье, обеспечат ему лучшее будущее", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Рэмси, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 10:00

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  1. akadam 04.12.2018 10:53 # akadam
    Напомнило ответ Шарикову.
    -Какое самое главное событие в моей жизни? - Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!..

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  2. selfish 04.12.2018 10:21 # selfish
    типичный пенс

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  3. tot35 04.12.2018 10:16 # tot35
    Норм игрок же. Хотя на фоне торейры так себе

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  4. osivori 04.12.2018 10:04 # osivori
    чегой то непонятки какие то, видать с эмери не сложилось, а так удачи рэмзи

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