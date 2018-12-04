Пеллегрини: "Уилшир — игрок на 100 миллионов фунтов"

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини убежден, что в лице полузащитника Джека Уилшира он обладает талантом на 100 миллионов фунтов.

Из-за смены главного тренера в "Арсенале" минувшим летом Уилшир решил не продлевать свой контракт с родным клубом. Это позволило "молотобойцам" подписать Джека свободным агентом.



И хотя 26-летний англичанин уже успел побывать в лазарете, в субботу против "Ньюкасла" сыграв свой первый матч за три последних месяца, Пеллегрини верит, что Джек определенно добавил класса "Вест Хэму".



"Джеку только 26, и он обладает мастерством, чтобы выступать за национальную команду. В футболе мастерство важнее всего. Его невозможно купить. Оно либо есть у тебя, либо нет".



"После этого есть много вещей, которые ты должен добавить к мастерству. Мы говорим о хорошей форме, об отсутствии большого количества травм. Но я уверен, что возвращение в сборную есть у Джека на уме".



"Мы знали, что идем на риск, подписывая Джека, но если вы посмотрите на его предыдущий сезон, он сыграл около 65% матчей за "Борнмут" в аренде".



"Мы заранее знали, что он не тот игрок, который сможет играть каждый матч и каждую неделю. Но он игрок того мастерства, которое сложно привлечь в "Вест Хэм" за доступную нам цену".



"Многие игроки мастерства Джека в данный момент стоят 100, 90 или 70 миллионов фунтов — хорошие креативные полузащитники всегда очень дороги".



"Он хотел играть за "Вест Хэм", и мы пошли на этот риск. Это был не лучший месяц для него, но впереди вторая половина сезона, в которой, надеюсь, он сыграет большинство матчей", — цитирует Пеллегрини Daily Mirror.