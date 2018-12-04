"Сити" продвигается в переговорах с Сане о новом контракте
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о прогрессе в переговорах с вингером Лероем Сане о новом контракте.
Сане выступает за клуб с "Этихад" после своего перехода из "Шальке-04" летом 2016 за 37 миллионов фунтов. Лерой выдающимся образом провел прошлый сезон и даже был признан молодым Игроком Года по версии PFA.
Старт новой кампании для Лероя не заладился, хотя он не ездил на Чемпионат Мира в Россию. Однако в последние недели 22-летний немец вернулся в свою лучшую форму и теперь близок к тому, чтобы получить свое вознаграждение.
"По последней информации, которая у меня есть, переговоры идут хорошо. Клуб ничего не сообщал мне о каких-либо проблемах".
"Этот процесс требует времени — вы убедились в этом на примере Рахима Стерлинга. За один день вам не договориться, если вы не Кевин Де Брюйне, с которым мы действительно все согласовали за день или два. С другими это требует больше времени".
"Я надеюсь, Лерой проведет здесь еще много, много лет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
04.12.2018 08:00
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