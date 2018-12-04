УЕФА готов отстранить "Сити" от участие в Лиге Чемпионов со следующего сезона

"Манчестер Сити" может быть отстранен от участие в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона за нарушения правил финансового фейр-плей.

Три недели назад УЕФА пообещал изучить серию газетных публикаций, основанных на материалах Football Leaks, о том, что наложенный на "Сити" денежный штраф в 18 миллионов фунтов в 2014 году является явно недостаточным наказанием за систематические нарушения клубом правил ФФП.



Среди прочего, "горожане" обвинялись в махинациях со спонсорскими контрактами и получении денег от своих владельцев через различные серые схемы.



"Мы изучаем ситуацию. Над этим работает наш независимый орган. Очень скоро мы ответим, чего ждать в этом конкретном деле", — сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.



Как утверждает The Guardian, возмездие для чемпионов Премьер-Лиги может наступить уже очень скоро. УЕФА готов действовать решительно и отлучить "Сити" от участия в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона, если выдвинутые прессой обвинения подтвердятся.