УЕФА готов отстранить "Сити" от участие в Лиге Чемпионов со следующего сезона

Манчестер Сити "Манчестер Сити" может быть отстранен от участие в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона за нарушения правил финансового фейр-плей.

Три недели назад УЕФА пообещал изучить серию газетных публикаций, основанных на материалах Football Leaks, о том, что наложенный на "Сити" денежный штраф в 18 миллионов фунтов в 2014 году является явно недостаточным наказанием за систематические нарушения клубом правил ФФП.

Среди прочего, "горожане" обвинялись в махинациях со спонсорскими контрактами и получении денег от своих владельцев через различные серые схемы.

"Мы изучаем ситуацию. Над этим работает наш независимый орган. Очень скоро мы ответим, чего ждать в этом конкретном деле", — сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Как утверждает The Guardian, возмездие для чемпионов Премьер-Лиги может наступить уже очень скоро. УЕФА готов действовать решительно и отлучить "Сити" от участия в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона, если выдвинутые прессой обвинения подтвердятся.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 04.12.2018 08:57 # blackdreamer
    нахуй этому недоклубу вообще лч
    разница колоссальная
    ноттингем форест = 2 чашки лч
    обоссаный мешок сити = НОЛЬ

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  2. redevilsfun 04.12.2018 08:17 # redevilsfun
    МЮ займет 6ое место, и выйдет в ЛЧ за место Сити, а Челси выиграет ЛЕ, скриньте.

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  3. kolyandr 04.12.2018 08:12 # kolyandr
    какая разница если они все равно сосут в лч

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  4. scouser2005 04.12.2018 08:00 # scouser2005
    Да как-то пох, есть они в ЛЧ или нет.. Все равно погоду не делают.

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  5. bezviz 04.12.2018 07:48 # bezviz
    Это збс. Тогда 5 команда попадет в лч, а Челси ещё Ле возьмёт, значит и 6 команда будет в лч, збс 6 английских команд в лч будет

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  6. hammersmith 04.12.2018 07:25 # hammersmith
    нихуя им не будет - наложат запрет на подписание юниоров на одно ТО и все. бабке зарешают, как всегда

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  7. mansour 04.12.2018 07:14 # mansour
    Лузурпульцы опять без апл останутся, в Европе их будут в финалах опускать

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  8. mansour 04.12.2018 07:12 # mansour
    Можно, будем по 3 кубка в год штамповать

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  9. melwood-lfc 04.12.2018 07:11 # melwood-lfc
    Короли на страпоне

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