УЕФА готов отстранить "Сити" от участие в Лиге Чемпионов со следующего сезона
"Манчестер Сити" может быть отстранен от участие в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона за нарушения правил финансового фейр-плей.
Три недели назад УЕФА пообещал изучить серию газетных публикаций, основанных на материалах Football Leaks, о том, что наложенный на "Сити" денежный штраф в 18 миллионов фунтов в 2014 году является явно недостаточным наказанием за систематические нарушения клубом правил ФФП.
Среди прочего, "горожане" обвинялись в махинациях со спонсорскими контрактами и получении денег от своих владельцев через различные серые схемы.
"Мы изучаем ситуацию. Над этим работает наш независимый орган. Очень скоро мы ответим, чего ждать в этом конкретном деле", — сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.
Как утверждает The Guardian, возмездие для чемпионов Премьер-Лиги может наступить уже очень скоро. УЕФА готов действовать решительно и отлучить "Сити" от участия в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона, если выдвинутые прессой обвинения подтвердятся.
04.12.2018 07:00
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Последние комментарии:
нахуй этому недоклубу вообще лч
разница колоссальная
ноттингем форест = 2 чашки лч
обоссаный мешок сити = НОЛЬ
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МЮ займет 6ое место, и выйдет в ЛЧ за место Сити, а Челси выиграет ЛЕ, скриньте.
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какая разница если они все равно сосут в лч
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Да как-то пох, есть они в ЛЧ или нет.. Все равно погоду не делают.
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Это збс. Тогда 5 команда попадет в лч, а Челси ещё Ле возьмёт, значит и 6 команда будет в лч, збс 6 английских команд в лч будет
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нихуя им не будет - наложат запрет на подписание юниоров на одно ТО и все. бабке зарешают, как всегда
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Лузурпульцы опять без апл останутся, в Европе их будут в финалах опускать
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Можно, будем по 3 кубка в год штамповать
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Короли на страпоне
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