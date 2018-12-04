Светская хроника за вторник
Некий клуб Премьер-Лиги сделал предложение по Алексу Сандро. Скауты "Арсенала" просматривают Дженгиза Ундера. Сеск Фабрегас договаривается с "Миланом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал предложение по левому защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро. (Calciomercato)
Скауты "Арсенала" просматривают вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, приобретение которого будет стоить лондонскому клубу в 44 миллиона фунтов. (Gazette dello Sport)
Юный полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас близок к переходу в "Реал", где получит контракт с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Реала" Иско. (The Sun)
"Тоттенхэм", "Арсенал", "Саутгемптон" и "Эвертон" следят за 19-летним атакующим полузащитником "РБ Зальцбург" Ханнесом Вольфом, которого по стилю игры сравнивают с Кристианом Эриксеном из "шпор". (Daily Mirror)
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас договаривается о переходе в "Милан" в конце сезона. (Football Italia)
"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Шальке-04" выстроились в очередь на полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Daily Mirror)
"Эвертон" хочет выкупить трансфер полузащитника Андре Гомеша у "Барселоны" после истечения аренды. (Liverpool Echo)
Нападающий Хавьер Эрнандес хочет уйти из "Вест Хэма" в следующем месяце. (El Gol Digital)
"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сражаются за оцениваемого в 20 млн. фунтов полузащитника "Блэкберна" Брэдли Дека, который забил девять голов в 17 матчах Чемпионшипа. (The Sun)
Другое
"Тоттенхэм" наказал запретом на посещение своих матчей фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга во время воскресного дерби на "Эмирейтс". В адрес 57-летнего болельщика "шпор" также были выдвинуты обвинения полицией. (The Sun)
Полиция расследует инцидент с броском постороннего предмета с трибун "Энфилда" во время дерби между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в воскресенье. (Liverpool Echo)
Система VAR появится в еврокубках уже в этом сезоне — со стадий плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Еврропы. Также VAR будет использована во время плей-офф Лиги Наций в июне. (УЕФА)
После ухода Марка Хьюза из "Саутгемптона" новым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге стал Жозе Моуриньо из "Юнайтед". Следом идут Нуну Эшпириу Санту из "Вулверхэмптона" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла". (Daily Express)
"Юнайтед" настолько плох в этом сезоне, что полузащитник Хуан Мата решил временно закрыть свой блог, в котором каждый понедельник он публиковал новую статью. (Manchester Evening News)
04.12.2018 06:05
Просмотров: 2983
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Последние комментарии:
1. Увольнение Хьюза после ничьи с МЮ это уже край, МЮ настолько хренов что и такое случается.
2. Журген конечно устроил забег, молодец так и выигрываются титулы, надо бороться за каждое очко.
3. Модрич не заслужил ЗМ, на ЧМ прошли по очень слабой ветке, тащили сб. Манджукич, Ракитич, Перишич, в ЛЧ творили другие, ему повезло находится в нужное время в нужном коллективе. Щяс то почему не тащит Реал )
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Мне одному показалось, что мяч после перекладины упал на сетку и отскочил от нее в поле на голову Ориги?
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Полиция расследует инцидент с броском постороннего предмета с трибун "Энфилда" во время дерби между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в воскресенье.
"Арсенал" в воскресенье сыграл два топ-матча
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценивает решение УЕФА ввести систему видеоповторов VAR на матчи Лиги чемпионов с плей-офф нынешнего розыгрыша турнира.
— Рад, что в Лигу чемпионов введут видеоповторы, они позволят сделать футбол гораздо более справедливым. Арбитры иногда вынуждены принимать важные решения за очень короткое время, и это им поможет. В целом видеоповторы — нужный и необходимый инструмент для футбола, — цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo
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После ухода Марка Хьюза из "Саутгемптона" новым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге стал Жозе Моуриньо из "Юнайтед". Следом идут Нуну Эшпириу Санту из "Вулверхэмптона" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла". (Daily Express)
Источник: http://fapl.ru/posts/67106/?c=1
Он и здесь фаворит. Как он это делает?
Везде успевает.
Гений
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