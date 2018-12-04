Светская хроника за вторник

Светская хроника Некий клуб Премьер-Лиги сделал предложение по Алексу Сандро. Скауты "Арсенала" просматривают Дженгиза Ундера. Сеск Фабрегас договаривается с "Миланом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал предложение по левому защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро. (Calciomercato)

Скауты "Арсенала" просматривают вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, приобретение которого будет стоить лондонскому клубу в 44 миллиона фунтов. (Gazette dello Sport)

Юный полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас близок к переходу в "Реал", где получит контракт с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)

"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Реала" Иско. (The Sun)

"Тоттенхэм", "Арсенал", "Саутгемптон" и "Эвертон" следят за 19-летним атакующим полузащитником "РБ Зальцбург" Ханнесом Вольфом, которого по стилю игры сравнивают с Кристианом Эриксеном из "шпор". (Daily Mirror)

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас договаривается о переходе в "Милан" в конце сезона. (Football Italia)

"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Шальке-04" выстроились в очередь на полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Daily Mirror)

"Эвертон" хочет выкупить трансфер полузащитника Андре Гомеша у "Барселоны" после истечения аренды. (Liverpool Echo)

Нападающий Хавьер Эрнандес хочет уйти из "Вест Хэма" в следующем месяце. (El Gol Digital)

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сражаются за оцениваемого в 20 млн. фунтов полузащитника "Блэкберна" Брэдли Дека, который забил девять голов в 17 матчах Чемпионшипа. (The Sun)

Другое

"Тоттенхэм" наказал запретом на посещение своих матчей фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга во время воскресного дерби на "Эмирейтс". В адрес 57-летнего болельщика "шпор" также были выдвинуты обвинения полицией. (The Sun)

Полиция расследует инцидент с броском постороннего предмета с трибун "Энфилда" во время дерби между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в воскресенье. (Liverpool Echo)

Система VAR появится в еврокубках уже в этом сезоне — со стадий плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Еврропы. Также VAR будет использована во время плей-офф Лиги Наций в июне. (УЕФА)

После ухода Марка Хьюза из "Саутгемптона" новым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге стал Жозе Моуриньо из "Юнайтед". Следом идут Нуну Эшпириу Санту из "Вулверхэмптона" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла". (Daily Express)

"Юнайтед" настолько плох в этом сезоне, что полузащитник Хуан Мата решил временно закрыть свой блог, в котором каждый понедельник он публиковал новую статью. (Manchester Evening News)


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Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 06:05

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Последние комментарии:




  1. mu-fc 04.12.2018 08:13 # mu-fc
    1. Увольнение Хьюза после ничьи с МЮ это уже край, МЮ настолько хренов что и такое случается.
    2. Журген конечно устроил забег, молодец так и выигрываются титулы, надо бороться за каждое очко.
    3. Модрич не заслужил ЗМ, на ЧМ прошли по очень слабой ветке, тащили сб. Манджукич, Ракитич, Перишич, в ЛЧ творили другие, ему повезло находится в нужное время в нужном коллективе. Щяс то почему не тащит Реал )

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  2. melwood-lfc 04.12.2018 07:10 # melwood-lfc
    Мне одному показалось, что мяч после перекладины упал на сетку и отскочил от нее в поле на голову Ориги?

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  3. last-chapter 04.12.2018 06:52 # last-chapter
    Полиция расследует инцидент с броском постороннего предмета с трибун "Энфилда" во время дерби между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в воскресенье.

    "Арсенал" в воскресенье сыграл два топ-матча

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  4. chelsea-69 04.12.2018 06:46 # chelsea-69
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценивает решение УЕФА ввести систему видеоповторов VAR на матчи Лиги чемпионов с плей-офф нынешнего розыгрыша турнира.

    — Рад, что в Лигу чемпионов введут видеоповторы, они позволят сделать футбол гораздо более справедливым. Арбитры иногда вынуждены принимать важные решения за очень короткое время, и это им поможет. В целом видеоповторы — нужный и необходимый инструмент для футбола, — цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo

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  5. chelsea-69 04.12.2018 06:44 # chelsea-69
    После ухода Марка Хьюза из "Саутгемптона" новым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге стал Жозе Моуриньо из "Юнайтед". Следом идут Нуну Эшпириу Санту из "Вулверхэмптона" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла". (Daily Express)

    Источник: http://fapl.ru/posts/67106/?c=1

    Он и здесь фаворит. Как он это делает?
    Везде успевает.
    Гений

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