Светская хроника за вторник

Некий клуб Премьер-Лиги сделал предложение по Алексу Сандро. Скауты "Арсенала" просматривают Дженгиза Ундера. Сеск Фабрегас договаривается с "Миланом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал предложение по левому защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро. (Calciomercato)



Скауты "Арсенала" просматривают вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, приобретение которого будет стоить лондонскому клубу в 44 миллиона фунтов. (Gazette dello Sport)



Юный полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас близок к переходу в "Реал", где получит контракт с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Реала" Иско. (The Sun)



"Тоттенхэм", "Арсенал", "Саутгемптон" и "Эвертон" следят за 19-летним атакующим полузащитником "РБ Зальцбург" Ханнесом Вольфом, которого по стилю игры сравнивают с Кристианом Эриксеном из "шпор". (Daily Mirror)



Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас договаривается о переходе в "Милан" в конце сезона. (Football Italia)



"Кристал Пэлас", "Борнмут", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Шальке-04" выстроились в очередь на полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Daily Mirror)



"Эвертон" хочет выкупить трансфер полузащитника Андре Гомеша у "Барселоны" после истечения аренды. (Liverpool Echo)



Нападающий Хавьер Эрнандес хочет уйти из "Вест Хэма" в следующем месяце. (El Gol Digital)



"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сражаются за оцениваемого в 20 млн. фунтов полузащитника "Блэкберна" Брэдли Дека, который забил девять голов в 17 матчах Чемпионшипа. (The Sun)



Другое



"Тоттенхэм" наказал запретом на посещение своих матчей фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга во время воскресного дерби на "Эмирейтс". В адрес 57-летнего болельщика "шпор" также были выдвинуты обвинения полицией. (The Sun)



Полиция расследует инцидент с броском постороннего предмета с трибун "Энфилда" во время дерби между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в воскресенье. (Liverpool Echo)



Система VAR появится в еврокубках уже в этом сезоне — со стадий плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Еврропы. Также VAR будет использована во время плей-офф Лиги Наций в июне. (УЕФА)



После ухода Марка Хьюза из "Саутгемптона" новым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге стал Жозе Моуриньо из "Юнайтед". Следом идут Нуну Эшпириу Санту из "Вулверхэмптона" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла". (Daily Express)



"Юнайтед" настолько плох в этом сезоне, что полузащитник Хуан Мата решил временно закрыть свой блог, в котором каждый понедельник он публиковал новую статью. (Manchester Evening News)