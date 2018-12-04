Невилл: "Юнайтед" будет тяжело попасть даже в Лигу Европы"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что его бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" придется серьезно постараться, чтобы попасть хотя бы в Лигу Европы на будущий сезон.

Ничья 2:2 с ведущим борьбу за выживание "Саутгемптоном" отдалила "красных дьяволов" от топ-4 Премьер-Лиги уже на расстояние в восемь очков.



Прежде Моуриньо говорил о своей цели ворваться в первую четверку к Новому году, однако Невилл считает, что "Юнайтед" в подметки не годится клубам из верхней части таблицы.



"Где сейчас место "Манчестер Юнайтед"? Глядя на них в субботу, ты понимаешь, что они в миллионах миль от того, что показали "Арсенал" и "Тоттенхэм".



"Юнайтед" ждет тяжелейшая борьба за попадание в топ-4, да даже за попадание в зону Лиги Европы", — сообщил Невилл в эфире.



Также Гари выразил мнение, что матч против "Арсенала" в среду будет, возможно, важнейшим для "Юнайтед" в сезоне.



"Больше, чем когда-либо в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед" должен доказать, что они способны соперничать с этим "Арсеналом". "Олд Траффорд" всегда был тяжелым местом для выездов, поэтому я не удивлюсь, если "Манчестер Юнайтед" выиграет в среду вечером".



"Тем не менее, своей последней победой "Арсенал" сделал предостережение. Никто из команд не должен быть шокирован тем, как "Арсенал" будет проводить свои большие матчи в будущем", — добавил Невилл.