Майк Эшли надеется продать "Ньюкасл" до января

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли значительно продвинулся в переговорах о продаже клуба и надеется заключить сделку до зимнего трансферного окна.

В октябре прошлого года Эшли сделал официальное заявление о том, что "сороки" выставлены на продажу. Правда, Майк и до этого пытался найти покупателя на клуб с "Сент Джеймс Парк".



Однако Эшли просил за "Ньюкасл" более 300 миллионов фунтов, а такие деньги никто из заинтересованных инвесторов заплатить не согласился.



Тем не менее, Майк не опускает руки и теперь вновь надеется продать "Ньюкасл" на своих условиях. Если все получится, поддержку главному тренеру Рафаэлю Бенитесу в январе уже будет оказывать новый владелец.



"Я надеюсь на это. Ради фанатов "Ньюкасла", ради клуба, ради каждого было бы лучше, если бы я смог отойти в сторону и уступил бы свое место владельцу, которым все будут довольны".



"Я бы хотел заключить сделку до январского трансферного окна. Это возможно. Реалистично? Это слишком громкое слово. Надеюсь мы сохраним свою хорошую форму, и договоренность будет достигнута".



"Переговоры не являются эксклюзивными, но мы продвинулись так далеко, как ни с кем другим прежде. Я очень хочу продать клуб правильному покупателю, чтобы все были счастливы. Так что это хорошая новость", — сообщил Эшли Sky Sports.