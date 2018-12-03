В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии. В борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители Премьер-Лиги.

"Челси", действующий победитель турнира, дома примет "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа. Чемпион Премьер-Лиги "Манчестер Сити" ждет в гости "Ротерхэм" из Лиги Один. "Ливерпулю" навестит "Вулверхэмптон".



"Манчестер Юнайтед" пройдет испытание "Редингом" из Чемпионшипа. "Тоттенхэм" отправится либо к "Транмиру" из Лиги Два, либо к полупрофессиональному "Саутпорту". Испытание полупрофессионалами может ждать и "Арсенал" — если "Солихалл Мурс" пройдет "Блэкпул" из Лиги Один.



Добавим, что матчи 3-го раунда будут сыграны 4-7 января.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Болтон — Уолсолл / Сандерленд

Миллуолл — Халл

Джиллингем — Кардифф

Брентфорд — Оксфорд

Шеффилд Уэнсдей — Лутон

Манчестер Юнайтед — Рединг

Эвертон — Линкольн

Транмир / Саутпорт — Тоттенхэм

Престон — Донкастер

Ньюкасл — Блэкберн

Челси — Ноттингем Форест

Кристал Пэлас — Гримсби

Дерби — Саутгемптон

Аккрингтон — Ипсвич

Бристоль Сити — Хаддерсфилд

Рексем / Ньюпорт — Лестер

Фулхэм — Олдхэм

Шрюсбери — Стоук

Солихалл Мурс / Блэкпул — Арсенал

Манчестер Сити — Ротерхэм

Борнмут — Брайтон

Вест Хэм — Бирмингем

Уокинг — Уотфорд

Бернли — Барнсли

КПР — Лидс

Шеффилд Юнайтед — Барнет

Норвич — Портсмут

Гайзли / Флитвуд — Уимблдон

Вест Бромвич — Уиган

Мидлсбро — Питерборо / Брэдфорд

Вулверхэмптон — Ливерпуль

Астон Вилла — Суонси