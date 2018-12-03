Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии. В борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители Премьер-Лиги.

"Челси", действующий победитель турнира, дома примет "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа. Чемпион Премьер-Лиги "Манчестер Сити" ждет в гости "Ротерхэм" из Лиги Один. "Ливерпулю" навестит "Вулверхэмптон".

"Манчестер Юнайтед" пройдет испытание "Редингом" из Чемпионшипа. "Тоттенхэм" отправится либо к "Транмиру" из Лиги Два, либо к полупрофессиональному "Саутпорту". Испытание полупрофессионалами может ждать и "Арсенал" — если "Солихалл Мурс" пройдет "Блэкпул" из Лиги Один.

Добавим, что матчи 3-го раунда будут сыграны 4-7 января.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Болтон — Уолсолл / Сандерленд
Миллуолл — Халл
Джиллингем — Кардифф
Брентфорд — Оксфорд
Шеффилд Уэнсдей — Лутон
Манчестер Юнайтед — Рединг
Эвертон — Линкольн
Транмир / Саутпорт — Тоттенхэм
Престон — Донкастер
Ньюкасл — Блэкберн
Челси — Ноттингем Форест
Кристал Пэлас — Гримсби
Дерби — Саутгемптон
Аккрингтон — Ипсвич
Бристоль Сити — Хаддерсфилд
Рексем / Ньюпорт — Лестер
Фулхэм — Олдхэм
Шрюсбери — Стоук
Солихалл Мурс / Блэкпул — Арсенал
Манчестер Сити — Ротерхэм
БорнмутБрайтон
Вест Хэм — Бирмингем
Уокинг — Уотфорд
Бернли — Барнсли
КПР — Лидс
Шеффилд Юнайтед — Барнет
Норвич — Портсмут
Гайзли / Флитвуд — Уимблдон
Вест Бромвич — Уиган
Мидлсбро — Питерборо / Брэдфорд
ВулверхэмптонЛиверпуль
Астон Вилла — Суонси


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 23:10

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  1. liverbro 03.12.2018 23:31 # liverbro
    Пздц!ну это просто невыносимо уже,как специально!жребий сука как обычно Ливерпулю ёбнутый выпал!

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  2. slash-lfc 03.12.2018 23:20 # slash-lfc
    Как обычно у Ливерпуля самый е6учий жребий.

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  3. reams 03.12.2018 23:14 # reams
    чет ливеру даже и шанса не дали хоть в этом кубке поиграть подольше, лол

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  4. ccchelsea 03.12.2018 23:14 # ccchelsea
    Ливерпуль вполне может вылететь. Другие топы на изи должны проходить дальше.

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