Моуриньо: "Если финишируем четвертыми, это будет почти чудо"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже практически не надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Всего лишь два матча назад Моуриньо излучал уверенность, что Новый год "красные дьяволы" встретят в четверке сильнейших. С тех пор "Юнайтед" сыграл без голов против "Кристал Пэлас" и поделил очки с "Саутгемптоном" (2:2).
В результате отставание "Юнайтед" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до восьми очков, и хотя впереди еще 24 матча, Моуриньо считает, что только чудо может помочь "дьяволам" совершить резкий рывок вверх.
"В прошлом году я говорил, что второе место — это великолепное достижение, учитывая наши качества в сравнении с качествами других команд, которые сражаются за попадание в топ-4".
"В этом году мы столкнулись с большим количеством проблем, и это подтвердило то, что я говорил на старте сезона — о том, что нас ждет очень сложный сезон".
"Наша цель — набирать как можно очков и постараться совершить почти чудо, чтобы финишировать четвертыми", — сообщил Моуриньо бразильскому телеканалу RedeTV.
03.12.2018 22:00
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Последние комментарии:
венгер слово в слово говорил так
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Млять, вся проблемма в тренере
В составе куча дорогостоящего шлака, но есть и достойные футболеры, нормальны тренер мог бы поставить хоть какую то игру, но это черножопое чмо только то и делает что пздит
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Скорее всего Мс, Ливер, Арс и Петунхем
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уж лучше сезон без лч, но без жопериньё
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если вообще финишируем с тобой блеать
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....7 место это успех!!!
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Блять, он просто в каждом вью молит, чтобы его уволили и отстегнули отступные)
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Сри! Сри трофис!
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Цыган,Погбиньо,Санес,Лукакиньо....просто продлите контракты лет на 10 и усе нах....Глушака в МЮ!!!
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Чмоур кек.
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Мойес IN
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топ переводчик, но не топ тренер (с).
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