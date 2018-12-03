Моуриньо: "Если финишируем четвертыми, это будет почти чудо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже практически не надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Всего лишь два матча назад Моуриньо излучал уверенность, что Новый год "красные дьяволы" встретят в четверке сильнейших. С тех пор "Юнайтед" сыграл без голов против "Кристал Пэлас" и поделил очки с "Саутгемптоном" (2:2).



В результате отставание "Юнайтед" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до восьми очков, и хотя впереди еще 24 матча, Моуриньо считает, что только чудо может помочь "дьяволам" совершить резкий рывок вверх.



"В прошлом году я говорил, что второе место — это великолепное достижение, учитывая наши качества в сравнении с качествами других команд, которые сражаются за попадание в топ-4".



"В этом году мы столкнулись с большим количеством проблем, и это подтвердило то, что я говорил на старте сезона — о том, что нас ждет очень сложный сезон".



"Наша цель — набирать как можно очков и постараться совершить почти чудо, чтобы финишировать четвертыми", — сообщил Моуриньо бразильскому телеканалу RedeTV.