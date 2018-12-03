Моуриньо: "Если финишируем четвертыми, это будет почти чудо"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже практически не надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Всего лишь два матча назад Моуриньо излучал уверенность, что Новый год "красные дьяволы" встретят в четверке сильнейших. С тех пор "Юнайтед" сыграл без голов против "Кристал Пэлас" и поделил очки с "Саутгемптоном" (2:2).

В результате отставание "Юнайтед" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до восьми очков, и хотя впереди еще 24 матча, Моуриньо считает, что только чудо может помочь "дьяволам" совершить резкий рывок вверх.

"В прошлом году я говорил, что второе место — это великолепное достижение, учитывая наши качества в сравнении с качествами других команд, которые сражаются за попадание в топ-4".

"В этом году мы столкнулись с большим количеством проблем, и это подтвердило то, что я говорил на старте сезона — о том, что нас ждет очень сложный сезон".

"Наша цель — набирать как можно очков и постараться совершить почти чудо, чтобы финишировать четвертыми", — сообщил Моуриньо бразильскому телеканалу RedeTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1100

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 03.12.2018 23:26 # moneymaker
    венгер слово в слово говорил так

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  2. l-freeman 03.12.2018 23:23 # l-freeman
    Млять, вся проблемма в тренере
    В составе куча дорогостоящего шлака, но есть и достойные футболеры, нормальны тренер мог бы поставить хоть какую то игру, но это черножопое чмо только то и делает что пздит

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  3. ganinilyha 03.12.2018 22:56 # ganinilyha
    Скорее всего Мс, Ливер, Арс и Петунхем

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  4. mancunia-planet 03.12.2018 22:52 # mancunia-planet
    уж лучше сезон без лч, но без жопериньё

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  5. mancunia-planet 03.12.2018 22:50 # mancunia-planet
    если вообще финишируем с тобой блеать

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  6. liverpool1892est 03.12.2018 22:30 # liverpool1892est
    ....7 место это успех!!!

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  7. vertigo-92 03.12.2018 22:22 # vertigo-92
    Блять, он просто в каждом вью молит, чтобы его уволили и отстегнули отступные)

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  8. ry-l 03.12.2018 22:21 # ry-l
    Сри! Сри трофис!

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  9. liverpool1892est 03.12.2018 22:21 # liverpool1892est
    Цыган,Погбиньо,Санес,Лукакиньо....просто продлите контракты лет на 10 и усе нах....Глушака в МЮ!!!

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  10. slash-lfc 03.12.2018 22:10 # slash-lfc
    Чмоур кек.

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  11. skychnie-oboi 03.12.2018 22:02 # skychnie-oboi
    Мойес IN

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  12. reams 03.12.2018 22:02 # reams
    топ переводчик, но не топ тренер (с).

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