Хазенхюттль согласился возглавить "Саутгемптон"

Ральф Хазенхюттль согласился занять вакантную позицию главного тренера "Саутгемптона".

Не выиграв ни одного из 10 последних матчей Премьер-Лиги и опустившись в зону вылета, в понедельник клуб с "Сент Мэри" объявил о расставании с Марко Хьюзом.



Замена Хьюзу отыскалась очень быстро. в "Саутгемптон" сватали многих специалистов, включая Дэвида Мойеса и Леонарду Жардима, однако Sky Sports стало известно, что клуб остановил свой выбор на Хазенхюттле.



В данный момент президент Ральф Крюгер и его коллеги обсуждают детали назначения 51-летнего Хазенхюттля, однако принципиальная договоренность с "альпийским Юргеном Клоппом" уже достигнута.



В ближайшие 48 часов экс-наставник "РБ Лейпциг" должен прилететь в Англию на подписание личного контракта. Таким образом, "Саутгемптон" сможет обзавестись новым главным тренером к выездному матчу против "Кардиффа" в ближайший уикенд.



Хазенхюттль по праву считается одним из самых перспективных тренеров новой волны. Ральф привел "РБ Лейпциг" ко второму месту в Бундеслиге после повышения клуба в классе, а в прошлом сезоне финишировал шестым и покинул РБ, не сумев договориться о новом контракте.