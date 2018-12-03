Гвардиола с пониманием относится к бурному празднованию Клоппа

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что с пониманием относится к поступку своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, отпраздновавшего победный гол против "Эвертона" забегом к центру поля.

Ранее в понедельник FA обвинила Клоппа в неподобающем поведении во время празднования гола Дивока Ориги на исходе компенсированного времени мерсисайдского дерби. Теперь Юргену грозит наказание за чересчур бурную демонстрацию эмоций, однако Гвардиола хорошо понимает своего главного преследователя по Премьер-Лиге.



"Я и сам поступил похожим образом против "Саутгемптона". В такого рода моменты тебя переполняют эмоции".



"Помню, когда я сделал это, то не бы рад своим поступком, поэтому я могу понять Марку Силву, как понимал тогда Маурисио Пеллегрино".



"Футбол — эмоциональная игра, и иногда эмоции выходят наружу. Каждый переживает за свою команду, но нужно уважать соперника".



"Когда ты побеждаешь таким образом, про тебя говорят как про большую личность, Проигрываешь — и ты поступил неуважительно. Ты плохой парень, когда проигрываешь, а победителю все прощается", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.