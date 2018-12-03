"Арсенал" и "Тоттенхэм" обвинены в потере контроля над своими игроками

Арсенал — Тоттенхэм "Арсеналу" и "Тоттенхэму" были предъявлены обвинения после стычки, случившейся между игроками двух команд в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Сделав счет на табло 1:1, полузащитник "шпор" Эрик Дайер отправился праздновать свой гол к бровке, где повздорил с разминающимися игроками "канониров". Завязался конфликт, едва не переросший в массовую драку.

Рефери Майк Дин при помощи стюардов и представителей обоих тренерских штабов смог погасить страсти, а Дайера наказал желтой карточкой. Однако FA решила не оставлять этот инцидент без своего внимания.

В официальном заявлении Ассоциации говорится, что два северолондонских клуба обвиняются в потере контроля над своими игроками. Тем и другим необходимо предоставить свой ответ до вечера четверга.


Метки FA, Арсенал, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 19:35

Количество просмотров Просмотров: 543

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-69 03.12.2018 19:46 # chelsea-69
    Просто не всем раздали повязочки, вот девчонки и обиделись

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: