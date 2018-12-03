"Арсенал" и "Тоттенхэм" обвинены в потере контроля над своими игроками

"Арсеналу" и "Тоттенхэму" были предъявлены обвинения после стычки, случившейся между игроками двух команд в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Сделав счет на табло 1:1, полузащитник "шпор" Эрик Дайер отправился праздновать свой гол к бровке, где повздорил с разминающимися игроками "канониров". Завязался конфликт, едва не переросший в массовую драку.



Рефери Майк Дин при помощи стюардов и представителей обоих тренерских штабов смог погасить страсти, а Дайера наказал желтой карточкой. Однако FA решила не оставлять этот инцидент без своего внимания.



В официальном заявлении Ассоциации говорится, что два северолондонских клуба обвиняются в потере контроля над своими игроками. Тем и другим необходимо предоставить свой ответ до вечера четверга.