FA cдвинула дедлайн для Старриджа на 11 февраля

FA подтвердила, что нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж получил время до февраля, чтобы ответить на обвинения касательно нарушения запрета на ставки.

Напомним, в прошлом месяце Ассоциация обвинила Старриджа сразу по двум пунктам — как непосредственно в нарушении запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах, так и в использовании инсайдерской информации для обогащения.



Данные обвинения относятся к периоду января 2018, когда Даниэль на права аренды отправился в "Вест Бромвич". По слухам, на этом пытались заработать двое родственников экс-игрока "Челси" и "Манчестер Сити", но сам Старридж уверяет, что никогда не делал никаких ставок.



Изначально Старриджу надлежало предоставить ответ к 20 ноября, однако тот факт, что Даниэль отказался признать себя виноватым, заставил FA дать нападающему дополнительное время.



Теперь у 29-летнего англичанина есть время до 11 февраля, чтобы собрать доказательства и найти убедительные аргументы для независимой комиссии. Не исключен сценарий, при котором рассмотрение этого дела затянется до конца сезона, когда у Старриджа истекает контракт с "красными".