FA предъявила обвинения Клоппу за празднование гола против "Эвертона"

Алиссон и Юрген Клопп FA обвинила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в неподобающем поведении в концовке воскресного дерби против "Эвертона".

Напомним, вырвать победу в мерсисайдском дерби "красным" удалось только на последних секундах компенсированного времени, когда вышедший на замену Дивок Ориги воспользовался ошибкой голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда — 1:0.

От радости Клопп покинул свою техническую зону и побежал в центр поля обниматься с голкипером Алиссоном. После матча Юрген извинился за свое поведение.

Однако одними лишь извинениями немецкому специалисту отделаться не удастся. Ассоциация посчитала, что Клопп повел себя неподобающим образом, и теперь у Юргена есть время до вечера четверга, чтобы ответить на обвинения.

"Я должен извиниться, потому что я не хотел проявить неуважение — но я не мог сдерживать себя. Если бы я мог описать, что почувствовал в момент гола, я бы сохранил контроль над собой. Я не хочу искать оправданий, но теперь уже ничего не изменить. Я не планировал этого. Когда я решил остановиться, рядом оказался Алиссон. Он был удивлен", — говорил Клопп после матча.



Метки FA, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 18:50

Количество просмотров Просмотров: 1370

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Последние комментарии:




  1. kojan 03.12.2018 20:08 # kojan
    а что ещё можно ожидать от раненного в геморрой тренера пакемонов...

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  2. dnssda 03.12.2018 20:06 # dnssda
    Это пипец, человек не кому не навридил, просто чувство радости. Мауриньо ящик с бутылками швырнул, даже слова не сказали.

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  3. raimbek1 03.12.2018 20:02 # raimbek1
    Дискву на пару матчей этому неуравновешеннему типу

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  4. girasimus 03.12.2018 20:00 # girasimus
    главное не живать сигареты и швырять бутылки

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  5. skychnie-oboi 03.12.2018 19:56 # skychnie-oboi
    Ну что за топарик!

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  6. chelsea-69 03.12.2018 19:43 # chelsea-69
    Животное, что тут ещё сказать

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  7. reams 03.12.2018 19:35 # reams
    пздц, будто АПЛ выйграл, ну что за быдлан

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  8. sausage 03.12.2018 19:32 # sausage
    Накажут по делу, но как без таких моментов в футболе? Круто выглядело, красавец он. Это вам не по бровке на коленках ездить или ящики швырять.

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  9. rocket-king 03.12.2018 19:18 # rocket-king
    Что этот нигер себе позволяет ?

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  10. mancunia-planet 03.12.2018 19:17 # mancunia-planet
    норм фото, побежал с Алисой обниматься! это лгбт сообщества заказали?

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  11. mancunia-planet 03.12.2018 19:11 # mancunia-planet
    чё он се позволяет ваще

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  12. rap-woiska 03.12.2018 19:10 # rap-woiska
    это же не чмоур какой то, максимум предупреждение дадут

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  13. mcfc-fantactic 03.12.2018 19:04 # mcfc-fantactic
    Дихлофосом этого клоппа, на йух 3 матча дисквы.

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  14. firmino9 03.12.2018 19:02 # firmino9
    Это эмоции, за что мы любим футбол. Согласен что он мог спровоцировать болельщиков, но в этом весь Юра
    Побег Клоппа была изюминкой на торте

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  15. electric 03.12.2018 19:00 # electric
    Фа - это ГАИ Беларуси. Живут за счёт штрафов.

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