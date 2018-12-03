FA предъявила обвинения Клоппу за празднование гола против "Эвертона"
FA обвинила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в неподобающем поведении в концовке воскресного дерби против "Эвертона".
Напомним, вырвать победу в мерсисайдском дерби "красным" удалось только на последних секундах компенсированного времени, когда вышедший на замену Дивок Ориги воспользовался ошибкой голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда — 1:0.
От радости Клопп покинул свою техническую зону и побежал в центр поля обниматься с голкипером Алиссоном. После матча Юрген извинился за свое поведение.
Однако одними лишь извинениями немецкому специалисту отделаться не удастся. Ассоциация посчитала, что Клопп повел себя неподобающим образом, и теперь у Юргена есть время до вечера четверга, чтобы ответить на обвинения.
"Я должен извиниться, потому что я не хотел проявить неуважение — но я не мог сдерживать себя. Если бы я мог описать, что почувствовал в момент гола, я бы сохранил контроль над собой. Я не хочу искать оправданий, но теперь уже ничего не изменить. Я не планировал этого. Когда я решил остановиться, рядом оказался Алиссон. Он был удивлен", — говорил Клопп после матча.
Craziest celebration from Klopp and Alisson pic.twitter.com/p6lkKbmsOp— AggerThe Loyal One (@abs8554) 2 декабря 2018 г.
03.12.2018 18:50
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Последние комментарии:
а что ещё можно ожидать от раненного в геморрой тренера пакемонов...
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Это пипец, человек не кому не навридил, просто чувство радости. Мауриньо ящик с бутылками швырнул, даже слова не сказали.
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Дискву на пару матчей этому неуравновешеннему типу
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главное не живать сигареты и швырять бутылки
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Ну что за топарик!
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Животное, что тут ещё сказать
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пздц, будто АПЛ выйграл, ну что за быдлан
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Накажут по делу, но как без таких моментов в футболе? Круто выглядело, красавец он. Это вам не по бровке на коленках ездить или ящики швырять.
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Что этот нигер себе позволяет ?
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норм фото, побежал с Алисой обниматься! это лгбт сообщества заказали?
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чё он се позволяет ваще
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это же не чмоур какой то, максимум предупреждение дадут
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Дихлофосом этого клоппа, на йух 3 матча дисквы.
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Это эмоции, за что мы любим футбол. Согласен что он мог спровоцировать болельщиков, но в этом весь Юра
Побег Клоппа была изюминкой на торте
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Фа - это ГАИ Беларуси. Живут за счёт штрафов.
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