FA предъявила обвинения Клоппу за празднование гола против "Эвертона"

FA обвинила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в неподобающем поведении в концовке воскресного дерби против "Эвертона".

Напомним, вырвать победу в мерсисайдском дерби "красным" удалось только на последних секундах компенсированного времени, когда вышедший на замену Дивок Ориги воспользовался ошибкой голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда — 1:0.



От радости Клопп покинул свою техническую зону и побежал в центр поля обниматься с голкипером Алиссоном. После матча Юрген извинился за свое поведение.



Однако одними лишь извинениями немецкому специалисту отделаться не удастся. Ассоциация посчитала, что Клопп повел себя неподобающим образом, и теперь у Юргена есть время до вечера четверга, чтобы ответить на обвинения.



"Я должен извиниться, потому что я не хотел проявить неуважение — но я не мог сдерживать себя. Если бы я мог описать, что почувствовал в момент гола, я бы сохранил контроль над собой. Я не хочу искать оправданий, но теперь уже ничего не изменить. Я не планировал этого. Когда я решил остановиться, рядом оказался Алиссон. Он был удивлен", — говорил Клопп после матча.



